Chi è Maurizio Ferrini in arte Signora Coriandoli: vita privata e curiosità sull'attore

Diventato famoso per aver ricoperto il ruolo della signora Emma Coriandoli, Maurizio Ferrini è ad oggi uno degli attori e comici italiani più amati. Cosa sappiamo di lui?

Dopo aver messo in scena lo stereotipo della casalinga italiana attraverso parodie esilaranti, Maurizio Ferrini è divenuto famoso al grande pubblico.

Inoltre, ha raggiunto popolarità anche in seguito a numerosi successi, che gli hanno permesso di arricchire la sua carriera. Ha preso parte anche a numerosi programmi televisivi, come "Striscia la Notizia".

Sono in molti a chiedersi cosa abbia fatto prima di raggiungere il successo e quale sia la sua situazione sentimentale. Ecco chi è tutto quello che c'è da sapere su Maurizio Ferrini.

Maurizio Ferrini: biografia e carriera del comico romagnolo

Maurizio Ferrini nasce a Cesena il 12 aprile 1953. Il suo primo debutto avviene negli anni '80, con la partecipazione al programma "Quelli della notte". Si tratta di un varietà ideato e condotto da Renzo Arbore, che scelse proprio Maurizio Ferrini come presenza fissa del suo show.

In quell'occasione riuscì a mostrare a tutti la sua vena ironica e la sua comicità, interpretando il ruolo di rappresentante del pedalò. Il vero successo è però arrivato negli anni '90, partecipando alla nota trasmissione televisiva "Domenica In".

In quell'occasione, infatti, presentò uno dei suoi personaggi più iconici, la Signora Coriandoli, cioè la parodia della casalinga media italiana. Attraverso questo personaggio ha preso parte a numerose pubblicità di marchi conosciuti.

Nel 1992, invece, ha preso parte al telegiornale satirico di Canale 5, "Striscia la Notizia". In particolare, Maurizio Ferrini condurrà il programma per 2 edizioni, prima in coppia con Sergio Vastano e poi con Alba Parietti.

Nel corso della sua carriera, inoltre, ha partecipato a diversi film, come "Il commissario Lo Gatto", "Compagni di scuola" e "Sognando la California".

Successivamente, Maurizio Ferrini ha scelto di allontanarsi dal mondo televisivo, tornandoci nel 2005 come concorrente di "L'Isola dei Famosi", condotto all'epoca da Simona Ventura.

È stata una partecipazione molto fruttuosa per Ferrini, che si è classificato secondo con il 25% delle preferenze. Dopo "L'isola dei Famosi" è tornato a lavorare in televisione, partecipando a diversi programmi, film e serie televisive.

Inoltre, in numerose interviste ha spesso parlato di come inventa e produce le sue parodie comiche. In particolare, ha affermato che tutto quello che porta sul palcoscenico deriva da una ricerca umanistica, cioè osservando le persone.

Vita privata di Maurizio Ferrini: tra grandi amori e problemi economici

Nel corso della sua vita, Maurizio Ferrini è andato incontro a problemi economici, a dimostrazione del fatto che la carriera dei personaggi che lavorano nel mondo dello spettacolo è spesso caratterizzata da alti e bassi.

Grazie all'amore presente nella sua vita, però, è riuscito a riscattarsi. In particolare, è stato sposato con la giornalista Carla Urban, autrice e conduttrice televisiva. Ha lavorato per Rai, Mediaset e Sky realizzando diversi reportage di viaggio.

La loro storia è finita nel 1994, dopo ben 9 anni di relazione. Tuttavia, dal 2017, Maurizio Ferrini è fidanzato con Sara Guglielmi.

