Chi è Maurizio Lastrico: studi, carriera e fidanzata dell'attore e comico italiano

La sua comicità lo ha reso uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo, come dimostra anche il successo ottenuto nel corso della sua carriera.

Tante le curiosità riguardo la sua vita: ecco chi è Maurizio Lastrico.

Maurizio Lastrico: chi è l'attore e comico italiano

Nato a Genova il 31 marzo 1979, Maurizio Lastrico è uno dei personaggi di spicco dello spettacolo italiano, con una carriera che vanta numerosi successi.

Cresciuto a Manesseno di Sant'Olcese con sua madre, ha conseguito gli studi come operatore turistico, per poi accedere nel mondo dell'arte con la vittoria del premio per la miglior sceneggiatura al concorso Cine in Città grazie al cortometraggio "Molto piacere, sono io".

Il suo interesse per lo spettacolo lo porterà a diplomarsi al Teatro Stabile di Genova, approdando nel mondo televisivo.

La carriera di Maurizio Lastrico: da Camera Cafè a Lol4

Il suo esordio nel piccolo schermo arriva con Camera cafè, con cui Maurizio Lastrico inizia ad accaparrarsi la simpatia da parte del pubblico.

La reinterpretazione della Divina Commedia è lo sketch con cui conquista il palco di Zelig, dando così avvio alla carriera da comico.

Non manca il suo approdo nel mondo della recitazione quando, nel 2015, entra a far parte della fiction Tutto può succedere, per poi ritornare qualche anno più tardi sempre in Rai nei panni di Marco, il PM protagonista di Don Matteo.

La sua comicità ritorna sul set di Call my agent e Lol 4, in cui partecipa al programma in compagnia di altri suo colleghi tra cui Rocco Tanica.

La vita sentimentale di Maurizio Lastrico: chi è la compagna

Riguardo la sua vita privata, erano state fatte alcune supposizioni riguardo la donna al suo fianco: per molto tempo, infatti, si era sparsa la voce che Maurizio Lastrico potesse essere il fidanzato di Maria Chiara Giannetta.

La voce è stata però smentita dagli stessi attori, i quali hanno dichiarato che tra di loro c'è un rapporto di affetto e stima reciproca.

Sembra però che al suo fianco ci sia una donna misteriosa dal nome Elisabetta, incontrata su un set teatrale e con cui l'attore sarebbe andato a convivere, dimostrando come tra i due il rapporto proceda a gonfie vele.

