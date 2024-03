Max Giusti: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli, malattia

Chi è Max Giusti? Presenza fissa nella televisione italiana ha iniziato a lavorare come comico ed imitatore fino a diventare uno dei conduttori più popolari ed apprezzati dal pubblico. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Max Giusti: dagli inizi al successo televisivo

Max Giusti è nato a Roma il 28 luglio 1968. Ha mosso i primi passi durante gli anni '90, facendo il suo esordio in Rai nei programmi Stasera mi butto e Ricomincio da due. Sempre negli anni novanta ha partecipato a diverse trasmissioni tra cui: Mi raccomando e Mio capitano.

Il successo nazionale di Max Giusti è arrivato però nei primi anni 2000, quando ha preso parte, in qualità di imitatore, alla trasmissione di successo Quelli che il calcio. Successivamente è stato il volto del noto gioco televisivo Affari tuoi dal 2008 al 2013. Tra le altre esperienze televisive si ricordano anche la partecipazione, in qualità di concorrente, al programma Tale e quale show nel 2015, Il cantante mascherato nel 2021 e Alessandro Borghese - Celebrity Chef nel 2022.

Max Giusti ha anche avuto una parentesi come attore cinematografico. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1997 grazie ad un ruolo nella pellicola Ladri si nasce. Tra gli altri film popolari in cui ha recitato vi sono: E adesso sesso (2001), Heaven (2002), Le barzellette (2004), Appena un minuto (2019).

Quanti anni ha Max Giusti

Max Giusti, come abbiamo già anticipato, è nato sotto il segno del Leone nel 1968. Attualmente ha 55 anni ma tra quattro mesi spegnerà ben 56 candeline.

Chi è il padre di Max Giusti

Max Giusti ha origini marchigiane e sarde. Il padre è di Monterubbiano, in provincia di Fermo e ha svolto per tanti anni la professione di meccanico. La madre, invece, è stata per tanti anni una commessa ed è originaria di Norbello, in provincia di Nuoro.

Dove vive Max Giusti

Max Giusti è cresciuto nel quartiere Portuense, territorio nell'aria sud della città di Roma Capitale. Ha sempre vissuto nella nostra capitale e quasi sicuramente oggi vivrà ancora a Roma con la sua famiglia. È probabile, però, che per alcuni periodi di tempo si sia spostato in giro per l'Italia per motivi di lavoro.

La vita privata di Max Giusti: come si chiamano la moglie e i figli

Max Giusti ha una moglie con la quale si è sposato nel 2009, il suo nome è Benedetta Bellini. I due coniugi hanno avuto due figli: Matteo, nato nel 2010, e Caterina, nata nel 2012.

Prima dell'attuale moglie, Giusti ha avuto una relazione molto lunga, durata ben sette anni, con la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Che malattia ha avuto Max Giusti

Max Giusti, durante la registrazione del programma televisivo Boom!, su NOVE, è stato colpito da un paresi che ha paralizzato metà del suo volto. I suoi fan si erano subito allarmati così come gli addetti ai lavori. Con molta professionalità, però, il conduttore aveva continuato a lavorare nonostante non fosse in grado di dire una parole. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e Max Giusti non ha avuto alcuna ripercussione permanente.