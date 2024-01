Alla serata duetti di Sanremo 2024 molti artisti porteranno un medley: ecco che significa

Dopo l'uscita della lista ufficiale dei duetti previsti per la serata delle cover a Sanremo 2024, anche quest'anno è saltata subito all'occhio la parola "medley".

In molti si sono subito chiesti che cosa significa e che cosa devono aspettarsi dalle esibizioni della quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Forse non tutti lo sanno, ma il medley non è una canzone ma un tipo di esibizione che molti artisti usano da molti anni anche al di fuori del Festival della Canzone Italiana. Ecco che cos'è un medley.

Cos'è un medley: ecco che cosa significa questa parola che compare spesso durante la serata duetti di Sanremo

Quando sono annunciati i duetti di Sanremo, di solito accanto al nome degli artisti c'è anche quello della canzone che eseguiranno. In alcuni casi, però, compare semplicemente la parola "medley".

Il medley, però, non è una canzone e non c'è il rischio che più di un cantante in gara porti sul palco dell'Ariston la stessa esibizione.

Un medley, infatti, è un tipo di esibizione che prevede l'esecuzione di un brano composto dall'arrangiamento o la fusione di più canzoni o parti di canzoni. La parola medley significa letteralmente mescolanza, miscuglio.

Nella pratica, quindi, gli artisti che portano un medley in gara a Sanremo eseguiranno due o più brani dalla loro discografia oppure cover che si susseguono senza una pausa.

Chi sono gli artisti che porteranno un medley durante la serata duetti di Sanremo 2024

Il medley può essere fatto con canzoni di qualunque genere musicale, ma solitamente è un tipo di esibizione eseguita dai cantanti pop e rock.

Il medley nasce nei primi anni '20 con le orchestre da ballo e poi si afferma, diventando un tipo di esibizione molto popolare in concerti e spettacoli dal vivo o in tv.

A Sanremo 2024, ben 11 artisti si esibiranno in un medley. Qualcuno ha specificato quali canzoni porterà sul palco dell'Ariston, mentre altri hanno preferito mantenere il segreto. Ecco chi sono e cosa canteranno:

• Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio - Medley intitolato "Strade"

• Emma Marrone con Bresh - Medley di Tiziano Ferro

• Fred De Palma con gli Eiffel 65 - Medley degli Eiffel 65

• Il Tre con Fabrizio Moro - Medley di Fabrizio Moro

• Renga e Nek - Medley di Renga e Nek

• Sangiovanni con Aitana - Medley di Farfalle e Mariposa

• Alessandra Amoroso con i Boomdabash - Medley

• Rose Villain con Gianna Nannini - Medley

• The Kolors con Umberto Tozzi - Medley di Umberto Tozzi

• Ghali con Ratchopper - Medley dal titolo "Italiano vero"

• Ricchi e Poveri con Paola e Chiara - Medley di Sarà perché ti amo e Mamma Maria

Per capire meglio cos'è un medley, un esempio pratico può aiutare. Durante la serata cover di Sanremo 2024, i Ricchi e Poveri si esibiranno con Paola e Chiara portando un medley dei due grandi successi Sarà perché ti amo e Mamma Maria.

Questo significa che, durante la serata duetti di Sanremo 2024, gli artisti canteranno le due canzoni intere oppure un pezzo di entrambe, unendole come se fossero una sola. Mentre termina un brano, inizierà il secondo senza pause e senza che il pubblico si accorga del cambio improvviso.

Alcuni dei medley più famosi della storia

Il medley è un tipo di esibizione molto diffuso soprattutto durante i concerti live. In questo modo, gli artisti possono cantare più pezzi e rendere l'esperienza unica e coinvolgente per i fan. Alcuni dei più famosi sono Golden Years/Fame di David Bowie e Love to Love You Baby/I Feel Love di Donna Summer.

In alcuni casi, gli artisti hanno usato il medley come cifra stilistica per rendere unico un album. È il caso di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, le cui tracce sono collegate tra loro in un lunghissimo medley. L'album è considerato uno dei migliori mai prodotti nella storia e il suo ascolto è un vero e proprio viaggio.