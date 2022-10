Memo Remigi nell’occhio del ciclone. Arriva la sospensione dalla trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno, per aver palpato l’ex cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi in diretta tv nella puntata di andata in onda il 21 ottobre. La Morlacchi infastidita allontana le mani dal collega. Ecco cos’è successo durante il programma.

Fatto gravissimo andato in onda sugli schermi di Rai uno durante il talk show Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Durante la trasmissione tv del pomeriggio della rete ammiraglia RAI, che va in onda da lunedì a venerdì alle 14.00, un membro del cast, Memo Remigi, si è reso protagonista di un evento spiacevole nei confronti della ex leader dei Gazosa Jessica Morlacchi.

Il tutto è stato sollevato dal servizio di Striscia la Notizia sulla «tempesta ormonale di Memo Remigi». Memo Remigi nel cast dei cosiddetti affetti stabili insieme a Jessica Morlacchi, ex volto dei Gazosa si è reso protagonista di una palpata di mano sul fondoschiena della collega.

La scena ripresa dalle telecamere ripresa dal Dagospia non è certamente passata inosservata ai telespettatori attenti della trasmissione tv. Ecco come ha reagito la Rai e la stessa trasmissione

Memo remigi sospeso dalla Rai per molestie: cosa è successo durante il programma

Clima teso nella trasmissione di rai uno oggi è un altro giorno, dopo il palpeggiamento di Memo Remigi nei confronti della collega Morlacchi. L’83 enne si è reso responsabile di un fatto molto grave che ha fatto prendere le distanze alla Rai e alla stessa conduttrice del programma Serena Bortone che ha dichiarato come un atteggiamento del genere non può essere tollerato in nessun luogo. La stessa conduttrice ha espresso piena solidarietà alla cantante ex dei Gazosa, insieme alla direttrice Rai e tutta l’azienda.

Le immagini sono diventate virali sui social e si vede la mano del cantante scivolare piano pino sul lato b della Morlacchi, prima stringendo il braccio e poi il fianco fino a scivolare.

La leader dei Gazosa Jessica Morlacchi capisce subito cosa stava avvenendo e non gradendo schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo tocco riporta la mano del cantante in alto al fianco, tenendola ferma. Troppo tardi ormai, perché l’episodio era stato ripreso dalle telecamere.

Fatto grave che sarebbe costato a Remigi la sospensione dal programma tanto è che lo stesso in questa settimana non è stato presente.

La replica di Memo Remigi

Memo Remigi è stato subito contattato da alcune testate giornalistiche e ha detto di non sapere nulla, comunicando che è fuori dal programma per degli accertamenti di salute.

Si è giustificato dicendo “Io cercavo di sistemare il microfono dietro”. Ha aggiunto scusandosi con la collega dicendo che non era di sua intenzione scadere nella volgarità era soltanto una cosa goliardica. Nessun commento da parte della Morlacchi invece.