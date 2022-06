A Milano si può visitare il Memoriale della Shoah dedicato alle vittime dell'Olocausto in Italia. Si trova esattamente sotto la Stazione Centrale dove, dal tristemente noto binario 21, in tempo di guerra partivano treni stipati con deportati di ogni età, religione e provenienza, accusati di boicottare in qualche modo il Regime.

Il Memoriale, inaugurato nel 2013, è aperto a chiunque voglia ricordare parenti e sconosciuti uccisi dall'oscura alleanza tra Nazismo e Fascismo. Ecco allora tutte le informazioni sugli orari di apertura, le prenotazioni e la visita virtuale.

Memoriale della Shoah a Milano, come e quando si può visitare

Come dicevamo il Memoriale della Shoah è aperto al pubblico e si può visitare su prenotazione. Il luogo della memoria è aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 16:00 ed è chiuso invece il venerdì.

Il costo per l'ingesso e la visita guidata è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per studenti o persone sopra i 65 anni. Bambini fino ai 5 anni, disabili e i loro accompagnatori possono invece entrare gratuitamente.

Tutte le informazioni su come prenotare si possono trovare sul loro sito, dove sono presenti anche un calendario per segnalare i prossimi eventi in programma, i loro contatti e alcune indicazioni sui giorni consigliati.

Arrivare al Memoriale comunque è semplice. Sono due infatti le linee di metropolitana che si incrociano alla Stazione Centrale, quella verde e quella gialla, ovvero la M2 e la M3. Se invece volete prendere il filobus, i numeri a cui dovete fare riferimento sono la 90, la 91 e la 92.

Dal 2021 è disponibile anche la visita Virtuale

Sempre sul sito ufficiale del Memoriale della Shoah, dal 27 gennaio 2021, per dare la possibilità a chiunque voglia visitarlo di poterlo fare ovunque e in qualsiasi momento, è stata messa a disposizione una visita guidata virtuale totalmente gratuita. Il video dura in totale poco più di 30 minuti e cliccandoci sopra si apre direttamente sulla piattaforma di YouTube.

Una soluzione pensata in tempo di Covid, per poter conoscere e ricordare la storia dell'Olocausto anche a distanza e in sicurezza. Almeno per il momento però, il video è disponibile solo in lingua italiana, anche se è già stato confermato che in un prossimo futuro arriverà anche la traduzione in inglese.

L'effetto Ferragni, dagli Uffizi al Memoriale

Anche Chiara Ferragni ha visitato il Memoriale di recente, lo ha fatto rispondendo all'appello di Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta ad Aushwitz in cui era stata deportata all'età di 14 anni.

L'imprenditrice digitale dopo gli Uffizi a Firenze e dopo l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus, ha così portato il suo famoso "Effetto Ferragni" anche sotto la Stazione Centrale, in questo modo, grazie alla sua popolarità ha potuto contribuire alla diffusione in larga scala di una memoria che non deve affievolirsi mai.

Chiara ha descritto la sua esperienza sul suo seguitissimo profilo Instagram. Raccontando il privilegio di poter ascoltare la voce di Liliana Segre "da nonna a nipote, da donna a donna".

Una dimostrazione, bisogna riconoscerlo, di come i social network e "il potere della condivisione" per usare una frase della stessa Ferragni, possano essere utilizzati al di là delle frivolezze e delle inutili liti da leoni da tastiera.