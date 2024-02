Mengoni e Mahmood stanno insieme? Il gioco di sguardi non passa inosservato: la verità

La kermesse musicale più importante d'Italia porta con sé, oltre alla musica, anche il gossip. E, come ogni anno, l'edizione di Sanremo del 2024 non è da meno: Marco Mengoni e Mahmood stanno insieme?

I rumors secondo cui il co-conduttore del festival e il cantante italo-egiziano stiamo insieme impazzano sul web. Effettivamente durante la prima serata del festival gli sguardi tra i due e il linguaggio del corpo non sono passati inosservati. Semplici pettegolezzi o flirt in atto? Ecco cosa sappiamo.

Mangoni e Mahmood stanno insieme davvero? Ecco come è nato il rumors

Sanremo è un appuntamento fisso per gli italiani che amano la musica e, soprattutto, un po' di sano gossip. Ogni edizione del festival è segnata da qualche pettegolezzo, l'anno scorso, ad esempio, si è parlato della presunta crisi matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni, co-conduttrice dell'edizione 2023.

Quest'anno a finire sotto la lente di ingrandimento sono Marco Mengoni e Mahmood, concorrente in gara con il brano "Tuta gold".

Cosa è successo esattamente? Perché molti pensano che i due stiano insieme? Ebbene il motivo è presto detto: a far nascere questo pettegolezzo sarebbero le espressioni facciali di Mahmood al "tocco" di Mengoni durante la sua presentazione.

Sguardi e gesti che hanno catturato l'attenzione dei telespettatori e sono diventati in poco tempo dei meme virali sui social network.

Cosa c'è di vero?

Espressioni facciali a parte, la coppia Mahmood-Mengoni fa sognare i fan. I due bellissimi cantanti formerebbero una coppia formidabile! Per ora però non c'è nessuna informazione al riguardo. Chissà se nei prossimi giorni scopriremo qualche dettaglio in più sulla loro amicizia o se i due cantanti preferiranno tacere per preservare la loro privacy.

Sanremo, tra canzoni e gossip

La presunta coppia Mengoni-Mahmood non è l'unico "scoop" del festival di Sanremo 2024. Nelle scorse ore si è parlato del fatto che la cantante Annalisa potesse essere incinta. In realtà lei stessa ha voluto smentire la notizia. Annalisa avrebbe dichiarato di non aver fatto le scale per via di un incidente subito lo scorso anno. Ha detto inoltre che sarà lei stessa a dire ai suoi fan quando sarà in dolce attesa.