Mercoledì delle ceneri: cos'è, perché si chiama così e cosa significa per la Chiesa

Il Mercoledì delle ceneri è un giorno di riflessione e preghiera per i fedeli. Nella tradizione cristiana, segna l'inizio della Quaresima. Ecco cos'è. perché si chiama cos', quando cade e qual è il significato per la Chiesa.

Il giorno dopo il martedì grasso e l’inizio della festa di Carnevale, i cristiani celebrano il mercoledì delle ceneri. Si tratta di una giornata di spiritualità, riflessione e digiuno, in cui i fedeli sono invitati a pensare a come vogliono vivere la Quaresima.

Infatti, il mercoledì delle ceneri segna proprio l’inizio della Quaresima, ovvero i 40 giorni che precedono la Pasqua.

Ecco quando inizia, qual è il significato del Mercoledì delle Ceneri, perché si festeggia e quali sono le origini e le tradizioni cristiane legate a questa giornata.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità. Sommario:

1. Perché il mercoledì delle ceneri si chiama così e chi lo festeggia? 2. Quando è il mercoledì delle ceneri? 3. Cosa significa il giorno delle ceneri? 4. Mercoledì delle ceneri è un giorno festivo o lavorativo? 5. Cosa non si mangia il mercoledì delle ceneri?

Mercoledì delle ceneri: perché si chiama così e chi lo festeggia?

Il mercoledì delle ceneri, un giorno di spiritualità e riflessione per i cristiani, inizia la Quaresima, ovvero il periodo di 40 giorni che precede la Pasqua. Secondo la tradizione, durante questo tempo si ricordano i giorni trascorsi da Gesù nel deserto in meditazione e astinenza dal cibo, mentre il diavolo cercava di tentarlo invano.

Il nome di questa giornata deriva da una tradizione antica legata a questa celebrazione. Infatti, fin dagli inizi del cristianesimo il rito che apre la Quaresima è quello del pentimento: il sacerdote appone un po' di cenere sulla testa di ognuno dei fedeli. Questa cenere è ricavata dai rami di ulivo benedetti durante la domenica delle Palme l'anno prima, poi bruciati.

La cenere, o polvere, si riferisce anche al passo della Genesi della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre.

Il mercoledì delle ceneri è una giornata molto sentita dai cristiani cattolici, ma non solo. Anche gli ortodossi e alcune denominazioni protestanti celebrano questa giornata. Nel Rito Ambrosiano, osservato dalla diocesi di Milano, non si celebra il mercoledì delle ceneri, ma la domenica.

Non si tratta di un giorno di festa ma di un momento solenne di riflessione e preghiera. I fedeli, infatti, sono invitati a pensare alla loro esistenza e alla necessità di pentirsi. Durante questa giornata, la Chiesa impone il digiuno, in particolare dalla carne.

In anni recenti, si è persa l’abitudine di digiunare completamente sia il mercoledì delle ceneri che durante i venerdì di Quaresima. Tuttavia, in molti è ancora viva la tradizione di non mangiare carne durante queste giornate, sostituendola con altri alimenti come pesce o verdure.

Quando è il mercoledì delle ceneri?

Ogni anno, il mercoledì delle ceneri cade il giorno dopo il martedì grasso, durante i festeggiamenti del Carnevale. La data, che non è fissa, è determinata in relazione alla Pasqua, che si festeggia la domenica successiva alla luna piena che segue l’equinozio di primavera.

Nel 2024, il mercoledì delle ceneri si celebra il 14 febbraio, mentre Pasqua sarà il 31 marzo.

Diverso è solo per il Rito Ambrosiano, che è osservato dalla diocesi di Milano, dove le ceneri si celebrano non di mercoledì, ma di domenica. La domenica delle ceneri cade ogni anno la settimana prima del Carnevale.

Il mercoledì delle ceneri, nella tradizione cristiana, inizia la Quaresima. Il periodo di astinenza e digiuno in preparazione alla Pasqua si conclude il giovedì Santo, che segna l'inizio del Triduo Pasquale, i tre giorni di preghiera che precedono la Pasqua.

Il giovedì Santo si ricorda l’Ultima Cena di Gesù, il venerdì Santo si pratica il digiuno, mentre il sabato Santo è una giornata di silenzio e raccoglimento per i cristiani. La domenica, infine, si festeggia la Santa Pasqua.

Cosa significa il giorno delle ceneri?

Le origini del mercoledì delle ceneri risalgono al libro della Genesi, in particolare al momento in cui Dio caccia Adamo dal Giardino dell’Eden, rivolgendogli queste parole:

Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai.

Sono le stesse parole che il sacerdote ripete durante il rito delle ceneri, mentre appone un po’ di cenere sulla testa dei fedeli. Tale rito di penitenza accompagna i fedeli nel corso dei successivi 40 giorni di Quaresima, per arrivare alla purificazione dai peccati al giorno del giovedì Santo.

Le ceneri che sono usate nel rito sono ricavate dai rami di ulivo benedetti l’anno precedente durante la domenica delle Palme, che tradizionalmente i sacerdoti bruciavano proprio per il mercoledì delle ceneri.

In questo rito religioso la cenere simboleggia il pentimento dalle azioni malvagie e ricorda anche ai fedeli quanto è effimera la vita umana.

Mercoledì delle ceneri è un giorno festivo o lavorativo?

Il mercoledì delle Ceneri nella tradizione cristiana è una giornata festiva, ma a livello nazionale è un giorno lavorativo come tutti gli altri.

Per i cristiani non è festa di precetto, in quanto giornata di digiuno e preghiera. Tuttavia, la Chiesa raccomanda la partecipazione alle celebrazioni.

Cosa non si mangia il mercoledì delle ceneri?

Il mercoledì delle ceneri la Chiesa impone il digiuno dalla carne.

Tradizionalmente, il giorno delle ceneri è un giorno di astinenza e digiuno ma, poiché questa tradizione si è persa nel tempo, oggi i fedeli evitano semplicemente di consumare carne, sostituendola con altri alimenti come il pesce, le verdure, il pane o la pasta.