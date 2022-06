Dai fornelli di un seguitissimo cooking show di Sky alle foto hot su una famosa piattaforma di intrattenimento per adulti. Ecco chi è Mery Liviero e perché il suo nome è sulla bocca di tutti. Conosciamola meglio in questo articolo.

Mery Liviero, chi è la concorrente di Masterchef sbarcata su OnlyFans

Classe 1996, i più conosceranno Mery Liviero per la sua partecipazione all'ultima edizione di Masterchef Italia, l'undicesima per la precisione, vinta dalla cameriera Tracy Eboigbodin. Prima di prendere parte al programma seguendo così la sua passione per la cucina, Mery, all'anagrafe Maria Grazia Liviero, ha lavorato come personal trainer.

Eliminata alla settima puntata del programma la tatuatissima Mery è tornata a Roma, sua città natale, e ha iniziato a lavorare in una ravioleria giapponese. L'impiego però si è rivelato essere insoddisfacente non permettendole neanche di mettere da parte in breve tempo abbastanza soldi per realizzare il proprio sogno nel cassetto: aprire un canale YouTube di ricette.

Il sogno di YouTube e i social di Mery

Impossibile non notarlo, oggi sono tantissimi i giovani che provano a mettersi in gioco mostrando le proprie passioni su YouTube e Mery Liviero probabilmente aspirava ad essere tra questi, finanziando da sola l'apertura di un canale di ricette sulla piattaforma di condivisione video. Ma ha capito fin da subito che per raggiungere i risultati agognati, aprire la fotocamera del proprio smartphone e iniziare a registrare avrebbe potuto non bastare.

Per fare di YouTube una vera e propria professione infatti, servono gli attrezzi giusti e allo stesso modo servono gli attrezzi giusti per realizzare patti più elaborati in cucina. Così, per iniziare a guadagnare i soldi per acquistare i materiali, Mery ad un certo punto ha deciso di diventare modella per OnlyFans, condividendo foto hot per i suoi iscritti.

OnlyFans è un social con sede a Londra, letteralmente esploso in tutto il mondo in tempo di pandemia. Qui in tantissime e in tantissimi hanno iniziato a condividere immagini osé destinate ai propri utenti che, per visualizzarle, dovevano pagare un abbonamento al canale del modello o della modella preferiti.

Oltre ad OnlyFans comunque, Mery è presente anche su Instagram dove tra una ricetta e l'altra si mostra anche in foto succinte. Il suo profilo è seguitissimo, anche grazie alla sua partecipazione a Masterchef e conta qualcosa come poco più di 20mila followers.

Le foto che hanno iniziato a circolare su WhatsApp

Ad un certo punto però, Mery ha notato che alcuni dei suoi scatti avevano iniziato a circolare al di fuori della piattaforma per adulti, arrivando anche a girare persino tra le chat di WhatsApp. Una scoperta davvero spiacevole che ha spinto la ragazza a sporgere subito denuncia alla polizia postale per furto d'immagine.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un reato perseguibile penalmente per cui chi si rende colpevole rischia la reclusione fino a tre anni e il pagamento di una multa che può anche superare i 1000 euro.