C'è una categoria di film molto gettonata dal pubblico generalista, si tratta del comfort movie. Mia e il leone bianco s'inserisce perfettamente in questo modello industriale che ogni anno propone tantissimi film. Se infatti cercate una pellicola che sappia intrattenervi senza particolare impegno, Mia e il leone bianco è perfetto per tutti voi. Nelle prossime righe vi diremo ogni dettaglio sul film, trama, cast e sopratutto su quali piattaforme vederlo nella versione completa.

Mia e il leone bianco - Trama e cast

Mia e il leone bianco è in primis un film d'amicizia e di valori fondamentali ostacolati dalla paura. Sebbene possa sembrare tutto molto già visto, in effetti è così, ciò che colpisce è la realizzazione e il soggetto tratto da una storia vera. Vien da chiedersi: davvero quello che vediamo nel film è successo realmente? In realtà non proprio, tuttavia l'amicizia tra il leone e la bambina è vero al 100%. Difatti quelli che vedete sono davvero loro, non c'è quasi mai l'effetto visivo.

Tutto ciò è stato possibile perchè le riprese sono durate tre anni, in modo da far legare davvero il leone cucciolo alla bambina e viceversa. In un altro modo sarebbe stato impossibile e rischioso, mentre con questa trovata possiamo assistere alla reale amicizia tra una bambina e un leone di dimensioni imponenti. La trama racconta di una bambina pronta a tutto per salvare il suo amico leone da un destino orrendo, decisa anche a intraprendere con lui un viaggio per portarlo in una riserva.

Il cast si compone di Daniah De Villiers, la famosissima Melanie Laurent (Bastardi senza gloria) Langley Kirkwood e tanti altri.

Per la tipologie di valori raccontati, le ambientazioni e la strama sicuramente si presta sia ad un pubblico giovane che adulto. Sicuramente è adatto alle famiglie con bambini piccoli e agli amanti dei cuccioli di animali di tutte le età.

Leggi anche: Serie per bambini: le migliori su Netflix

Mia e il leone bianco - Dove vedere il film

Il film completo è disponibile su Netflix a chi possiede un abbonamento. Come se non fosse abbastanza, anche Prime Video ha nel catalogo Mia e il leone bianco, perciò in conclusione avrete molti modi di visionarlo.

La pellicola è stata diretta da Gilles de Maistre, il prodotto audiovisivo non solo ha una cura maniacale nella rappresentazione del rapporto tra la protagonista e il leone, ma le location sono proprio quelle del sud Africa. Potrebbe sembrare un aspetto scontato ma non lo è per nulla, perchè tantissime produzioni cinematografiche fingono di dirigere le riprese in un luogo, mentre in realtà usano gli studi cinematografici.