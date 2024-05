Conosciuta per aver interpretato i panni della ribelle Filomena De Marco nella serie Netflix Briganti, Michela De Rossi è come un’attrice talentuosa e con alle spalle diverse esperienze nel cinema, teatro e televisione.

Ecco cosa sappiamo su di lei, curiosità, vita e carriera di Michela De Rossi.

Chi è Michela De Rossi: biografia, carriera e vita privata

L’attrice italiana nasce il 25 gennaio 1993 a Roma e fin da subito sviluppa una profonda passione per la danza e la recitazione: si diploma nel Centro di danza Balletto ed entra a Teatro Quirino, l’Accademia internazionale d’arte drammatica.

Michela De Rossi esordisce nel 2012 a teatro con Le mille e una notte, Adone e Così fan tutte, mentre fa la sua prima apparizione nelle serie tv nel 2017 in Squadra mobile e Rosy Abate.

L’anno successivo entra nel mondo del cinema interpretando il personaggio di Ambra in La terra dell’abbastanza, presentato al Festival di Berlino, ed è tra i protagonisti della serie televisiva I topi di Antonio Albanese.

Arriva anche nel panorama internazionale con il film statunitense I molti santi del New Jersey, il prequel della serie I soprano, e la serie australiana While the Men Are Away. Inoltre, nel 2022 è protagonista del film Io e Spotty.

Il suo più recente lavoro è stato nella serie Briganti che dal 23 aprile è disponibile su Netflix.

L’attrice è molto riservata, quindi non si sa molto della sua vita privata. Michela però ha condiviso alcune curiosità su se stessa.

Ecco alcune curiosità su Michela De Rossi

Fin dall’infanzia, Michela De Rossi ha mostrato un grande interesse per il mondo dello spettacolo. Balla da quando ha nove anni e tra gli stili di ballo che più preferisce ci sono il Jazz, la danza moderna e la dancehall.

Amante dello sport, Michela ha praticato scherma e ginnastica, e ha anche imparato a suonare uno strumento musicale molto particolare, i tamburi africani.

Nonostante la riservatezza riguardo alla sua vita privata, Michela De Rossi è molto attiva sui social ed è possibile seguirla su Instagram e anche su Facebook.