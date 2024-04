Chi è Michela Giraud: età, carriera, vita privata, fidanzato, figli

Chi è Michela Giraud? L'attrice ha deciso di mettersi alla prova facendo il suo esordio alla regia con un film che uscirà tra pochi giorni. Durante la sua carriera, sia nelle vesti di comica che di attrice, ha riscontrato enormi consensi da parte del pubblico e della critica.

Chi è e cosa fa Michela Giraud: la carriera televisiva e cinematografica

Michela Giraud è nata e cresciuta a Roma ed è la bisnipote dell'ex vicepresidente del Savoia, squadra di calcio finalista nel campionato di Prima Divisione 1923-1924, a cui è stato intitolato lo stadio nella città di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Ha frequentato il liceo classico Mamiani di Roma e ha studiato per tanti anni danza classica. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica si è iscritta al corso di laurea triennale in studi storico-artistici e alla fine del suo percorso di studi ha continuato a frequentare l'università conseguendo la laurea magistrale in storia dell'arte moderna.

Parallelamente all'università ha anche studiato recitazione e ha ottenuto il master presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico.

Il suo esordio televisivo è avvenuto nel 2015, quando è stata scelta come monologhista nel programma comico Colorado. Nello stesso anno ha iniziato a lavorare come stand-up comedian nelle trasmissioni Natural Born Comedians, CCN - Comedy Central News (per l'emittente televisiva Comedy Central) e Sorci Verdi, programma che è andato in onda per una sola edizione su Rai 2.

Dopo aver ottenuto il meritato successo ha esordito anche come conduttrice televisiva nel 2021 ai SEAT Music Awards - Disco Estate e nello stesso anno ha condotto su Real Time il programma C’era una volta… L’amore.

Il 2021 è stato un anno importante per l'attrice e comica romana ed è infatti stata tra le protagoniste della prima edizione del game show Lol - Chi ride e fuori.

Michela Giraud ha anche recitato al cinema facendo il suo esordio sul grande schermo nel 2016 nella pellicola I babysitter. L'ultimo film in cui ha indossato i vestiti da attrice risale al 2023 ed è: L'estate più calda.

Quest'anno, la Giraud, ha però deciso di mettersi dietro la macchina da presa realizzando il suo primo film intitolato Flaminia. La pellicola uscirà l'11 aprile 2024.

Quanti anni ha Michela Giraud

Michela Giraud è nata a Roma, sotto il segno del Leone, il 28 luglio 1987. L'attrice e comica romana ha 36 anni ma tra qualche mese spegnerà 37 candeline.

Chi è il fidanzato di Michela Giraud

Michela Giraud non è sposata ma ha un fidanzato. Il suo nome è Riccardo Cotumaccio, classe 1992, ed è un giornalista che svolge anche la professione di speaker radiofonico. La coppia vive a Roma e al momento non ha figli. Non sappiamo da quanti anni sono fidanzati e se hanno intenzione, in futuro, di sposarsi.

