Presto in vendita il libro postumo di Michela Murgia: quando esce e di cosa parla

Michela Murgia è stata una scrittrice, intellettuale e studiosa che ha dato alla luce numerose opere letterarie di notevole fattura. Il suo impegno è stato palese in molteplici aspetti: la lotta al patriarcato, l'uguaglianza dei diritti (sia per quanto riguarda le donne che le persone LGTBQIA+), la lotta al fascismo e tutto ciò che concerne la parità di genere tra uomo e donna.

Oltre alla sua vivida attività letteraria, nel corso della sua vita ha esposto le sue idee in programmi radiofonici, interviste, podcast, video su YouTube. Insomma, una figura poliedrica che non ha mai perso un'occasione per far sentire la sua voce in difesa delle minoranze.

La sua morte è avvenuta lo scorso 10 agosto lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi lettori e chi la stimava, ma in pochi sanno che l'autrice ha proseguito la sua attività letteraria fino al suo ultimo giorno di vita. Ora è pronta a tornare con un nuovo libro e sarà speciale perché è uscirà postumo la sua morte.

Libro postumo di Michela Murgia: trama e data di uscita

Si chiama Dare la vita il nuovo libro di Michela Murgia ed è edito per Rizzoli. Il libro è stato curato da Alessandro Giammei, ricercatore di letteratura italiana all'Università degli Yale, negli Stati Uniti. Giammei è uno dei figli d'anima di Murgia. E, infatti, proprio il tema della genitorialità è al centro di questa opera letteraria.

Si affrontano tematiche che l'autrice stessa ha ribadito quando era ancora in vita fino all'ultimo, ossia la famiglia, quella biologica, ma anche quella scelta, la gravidanza e la maternità, i legami di anima che non hanno niente in meno rispetto ai legami di sangue, che la scrittrice ha adottato come modello di genitorialità nella sua vita. In poche parole, questo libro è un manifesto, una sorta di eredità spirituale.

Come più volte sostenuto dalla scrittrice, ha creato una famiglia queer, ha scelto le persone che ne facessero parte andando contro quelle che sono le convenzioni e il concetto classico di famiglia tradizionale. In un'intervista a Vanity Fair ha affermato:

Basta dire famiglia tradizionale, la famiglia composta da mamma, papà e due bambini è un’invenzione degli anni Sessanta, ha iniziato a esistere quando la migrazione dal Meridione al Settentrione d’Italia per andare nelle fabbriche ha spostato le persone in luoghi molto più piccoli, ha separato i nonni dai nipoti e ha rotto quei legami della società contadina che invece formavano una realtà allargata, una tribù, un luogo dove le responsabilità erano divise.

Dare la vita uscirà il prossimo 9 gennaio 2024, un buon modo per iniziare il nuovo anno con una delle voci più importanti del nostro Paese.

Le opere della scrittrice

Era maggio quando Michela Murgia ha annunciato di avere un tumore al quarto stadio aggiungendo che le restassero soltanto pochi mesi di vita. Una notizia che ha lasciato sgomenti milioni di persone, ma per la scrittrice non è mai stato deterrente per smettere di scrivere e divulgare i suoi pensieri.

Figura poliedrica, appassionata di teologia, ha vinto il premio Campiello per Accabadora. Tra le sue opere che sicuramente meritano di essere conosciute ricordiamo: Morgana - storie di ragazze che tua madre non approverebbe, Noi siamo tempesta, Il mondo deve sapere, Istruzioni per diventare fascisti, Chirù, Ave Mary e l'ultimo pubblicato quando era ancora in vita Tre ciotole.