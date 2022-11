Una nuova corteggiatrice sembra imporsi a Uomini e Donne: Michela, nuova concorrente al trono Over, fa infatti già parlare molto di sé.

A differenza di quanto avviene normalmente nello show, però, ciò che ha catturato maggiormente l'attenzione dei telespettatori non è soltanto la chimica con il tronista o le eventuali tensioni con gli altri concorrenti.

Ciò che ha stupito il pubblico (e il resto del cast, in particolare Tina Cipollari) è piuttosto l’età di Michela: infatti, la donna dimostra più di vent’anni di meno rispetto alla sua vera età. Ecco allora chi Michela, la nuova misteriosa corteggiatrice di Uomini e Donne.

Chi è Michela e perché ha scioccato Uomini e Donne: ha 80 anni ma non ne dimostra nemmeno 60

Michela (di cui al momento non è stato reso noto il cognome) è la nuova corteggiatrice di Alessandro Rausa, il tronista del trono Over che per un certo periodo è stato anche legato a Pinuccia.

Dopo essersi seduta al centro dello studio, come da prassi le è stato chiesto chi volesse corteggiare e perché. La risposta della donna è stata sicura, si è proposta come corteggiatrice di Alessandro. A questo punto, per gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, la domanda è sorta spontanea: a quale Alessandro si stava riferendo Michela? Alessandro Rausa, 92 anni, oppure Alessandro Vicinanza, di 38?

Michela dimostra infatti fra i 50 e i 60 anni, per cui Vicinanza sarebbe sembrato un candidato forse più prevedibile. La risposta di Michela ha sorpreso tutti in studio: “Sì, questo Alessandro. Io ho 80 anni, per questo ho scelto lui”.

Non è mancata una battuta avvelenata a Gemma Galgani da parte di Cipollari. “Guarda la signora. Tu dici di portare bene i tuoi anni. Guarda lei”:

Amori, carriera e vita privata di Michela, la nuova corteggiatrice di Alessandro Rausa

Sulla propria vita privata, Michela è stata finora molto riservata, per cui per conoscerla meglio sarà necessario aspettare di vederla in altre puntate del dating show.

Nella propria presentazione, la donna ha però affermato di essere stata sposata e di aver divorziato, per poi aver intrecciato una relazione durata più di 30 anni. Dobbiamo quindi dedurre che Michela abbia divorziato fra i 30 e i 40 anni fa, quando non si trattava ancora di una pratica del tutto accettata socialmente, dimostrando una certa indipendenza e volontà di autoaffermazione.

Non si è invece ancora espressa riguardo alla propria carriera lavorativa o alla propria educazione. Per il momento, inoltre, non sembra possibile trovare Michela su nessun social (risultato non certo sorprendente vista la sua età). Non si può però eslcudere che una volta rivelato il suo cognome sarà possibile individuare il suo profilo.

Dopo il divorzio, Michela non si è risposata, ma ha avuto una relazione lunga più di 30 anni. I motivi che l'abbiano spinta a non convolare a nozze con il nuovo compagno non sono noti. Forse il divorzio era stato particolarmente complesso, oppure la scelta di non risposarsi potrebbe essere stata dovuta a ragioni e tempistiche tecniche.

Dopo la morte del secondo uomo della sua vita, Michela ha quindi deciso di rimettersi in gioco in campo sentimentale, scegliendo di corteggiare Alessandro, di cui apprezza i toni pacati, la correttezza e l’educazione. Insomma, per usare le parole parole della stessa corteggiatrice, “un vero signore”. Staremo a vedere se questa nuova presenza femminile sarà in grado di spodestare Pinuccia dal cuore di Alessandro.

Per quanto riguarda il suo sorprendente aspetto fisico, Michela ha dichiarato che il fatto di sembrare molto più giovane è dovuto a ragioni genetiche. Nella sua famiglia ci sarebbero infatti diversi ultracentenari con le sue stesse caratteristiche. La donna ha poi aggiunto di non prendere medicine e di non bere caffè, ma di preferire il tè e di andare spesso in palestra, ma di non limitare l’assunzione di dolci.

Già nel 2016 alcune scoperte mediche avevano effettivamente mostrato come il dimostrare o meno la propria età sia dovuto principalmente a ragioni genetiche (il possedere o meno più copie di un certo gene). Potrebbe essere quindi questo anche il caso di Michela.