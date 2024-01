Tutto su Michele Cucuzza: chi è, età, carriera, vita privata

Chi è Michele Cucuzza? Ai più giovani questo nome dirà poco, ma i millennials hanno ben stampata l'immagine di questo giornalista e conduttore televisivo che è tra i più amati nella nostra Nazione. Da un po' di anni è lontano dalla scena televisiva nazionale, me ieri è tornato a parlare della sua carriera e della sua vita privata durante la trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo.

Tutto su Michele Cucuzza: chi è, età, carriera

Michele Cucuzza è nato a Catania il 14 novembre 1952, sotto il segno dello Scorpione, e attualmente ha 71 anni. Di professione è giornalista e conduttore televisivo e ha iniziato la sua carriera in Sicilia presso il quotidiano Catania Sera. Nel 1973 si trasferisce a Milano e inizia a lavorare per la redazione del quotidiano Il Giorno e con l'ufficio stampa del sindacato UIL.

A distanza di tre anni, nel 1976, Cucuzza fonda Radio Popolare con Piero Scaramucci, Nini Briglia e Gad Lerner. Sempre a Milano si laurea in Lettere Moderne presso l'Università degli Studi di Milano e nel 1979 diventa giornalista professionista presso l'Ordine dei giornalisti del Lazio.

La sua carriera televisiva inizia nel 1988 al Tg2, condotto fino al 1998. Nel frattempo lavora anche a programmi come: I fatti vostri, Musicultura, La cronaca in diretta e La posta del cuore. Già noto, Cucuzza ottiene maggiore popolarità grazie alla conduzione del programma La vita in diretta.

Michele Cucuzza è sempre stato legato alla Rai e solo dal 2016 al 2019 ha lavorato per Telenorba, quando ha condotto Buon pomeriggio. A partire dal 2020, il giornalista e conduttore è comparso in qualità di concorrente in alcuni programmi Mediaset come: Grande Fratello Vip 4, Giù in 60 secondi - Adrenalina ad alta quota e Back to School 2.

La vita privata del conduttore televisivo

Michele Cucuzza ha avuto due figlie: Matilde e Carlotta, le due ragazze hanno però madri diverse. La prima è nata nel 1988 dall'unione tra il giornalista e una sua collega francese, Matilda, infatti, oggi vive in Francia.

La seconda, invece, è nata nel 1993 dall'unione tra Michele Cucuzza e una giornalista conosciuta in Rai.

Per un periodo è stato spostato con una donna la cui identità è sempre stata sconosciuta. Mentre era al GfVip, Cucuzza, a proposito di questa donna, dichiarò:

Mi sono dato da fare come un matto per recuperare e rimettermi con lei. Alla fine ci sono riuscito, ma il risultato è durato pochissimo. E in più sono stati mesi disastrosi. In lei e con lei non c’era nulla che mi interessasse. Diciamo che vivevo nella nebbia. Il telefono era l’unico canale tra me e lei e aspettavo solo un suo messaggio. Ero monomaniacale. Sapevo che sarebbe stata la mia dannazione.

Oggi il giornalista e conduttore televisivo è legato a Rosanna Catizzone, un medico estetico di origini calabresi.

