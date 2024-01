Chi è Michele Mirabella: curiosità sul conduttore, attore e regista

Sulle scene televisive da oltre cinquant'anni, Michele Mirabella è uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo nostrano. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Chi è Michele Mirabella: tutto sul conduttore, regista e attore

Classe 1943, Michele Mirabella è nato il 7 luglio a Bitonto, in provincia di Bari, sotto il segno zodiacale del Cancro. Cresciuto a Roma, dove la famiglia si è trasferita quando lui era ancora un ragazzino, si è diplomato al liceo classico. Tornato a Bari per studiare alla facoltà di Giurisprudenza, poco dopo ha cambiato corso, optando per Lettere e Filosofia.

Durante il percorso di studi, grazie alle opere di Niccolò Machiavelli, si è appassionato di recitazione. Per questo motivo si è iscritto al Centro Universitario Teatrale di Bari e ha seguito il corso per diventare regista. Dopo la laurea, Mirabella ha lavorato per un po' nelle scuole, poi nel 1970 ha dato il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Nel 1972 ha diretto uno spettacolo teatrale tratto dal libro Notte di guerra al museo del Prado, mentre l'anno seguente ha debuttato al cinema nel film Baba Yaga, di genere horror. Tra le pellicole più importanti di quel periodo che l'hanno visto in scena si ricordano: Ricomincio da tre di Massimo Troisi, Acqua e sapone di Carlo Verdone e Fantozzi subisce ancora di Neri Parenti.

Negli anni Ottanta, Michele è entrato in Rai, collaborando a programmi come L'Italia s'è desta e Il Caso Sanremo. Il successo vero e proprio è arrivato nel 1996, quando è diventato conduttore di Elisir, format quotidiano di Rai3. Tra il 2004 e il 2010 è stato al timone di Cominciamo bene Estate, mentre nel 2017 ha presentato Tutta salute. Al cinema, il ruolo più recente è una piccola parte ne La voce di Fantozzi (2017).

La vita privata di Michele Mirabella: moglie e figli

Da sempre molto riservato per quel che riguarda la vita privata, Michele Mirabella è stato sposato. Non conosciamo l'identità dell'ex moglie, ma sappiamo che da lei ha avuto due figlie: Margherita e Marta.

Nel corso della sua carriera, il conduttore ha ricevuto alcuni premi e riconoscimenti, quali: Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2000), Premio Cimitile per il Giornalismo (2003) e Premio Azzarita (2005). Inoltre, ha lavorato a qualche format radiofonico, come Tra Scilla e Cariddi e Life - Il weekend del benessere e della salute. Come se non bastasse, ha scritto anche diversi libri.

In che cosa è laureato Mirabella?

Michele Mirabella si è laureato in Lettere presso l'Università di Bari. In passato è stato anche docente universitario di Sociologia della comunicazione.

Quante lauree ha Michele Mirabella?

Mirabella ha una laurea cum laude in Lettere e due lauree honoris causa, una in Farmacia e l'altra in Medicina.

Quanti anni ha Mirabella?

Michele Mirabella ha 80 anni. Ne compirà 81 il 7 luglio 2024.

Quando è nato il conduttore Mirabella?

Mirabella è nato a Bitonto il 7 luglio del 1943, ma nella città pugliese ha vissuto ben poco.