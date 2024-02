Chi è Michelle Bertolini: curiosità sulla futura moglie di Ignazio Boschetto

Il nome di Michelle Bertolini ha attirato la curiosità del grande pubblico perché è la fidanzata, nonché futura moglie di Ignazio Boschetto. Vediamo chi è la ragazza che ha fatto breccia nel cuore del cantante de Il Volo.

Michelle Bertolini: chi è la futura moglie di Ignazio Boschetto

Classe 1994, Michelle Bertolini è nata il 15 giugno a Caracas, in Venezuela, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Di origini italo-venezuelane, è stata eletta Miss Venezuela Internacional nel 2013 e l’anno successivo ha rappresentato il suo Paese nel concorso Miss Internacional 2014. Con un passato da tennista professionista, ha dovuto abbandonare il mondo dello sport a causa di un infortunio al ginocchio.

Appesa la racchetta al chiodo, Michelle ha deciso di buttarsi nel settore della ristorazione. Ha fondato il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini a Caracas e, contemporaneamente, si occupa di importazione di vino italiano in Venezuela.

Sul suo profilo Instagram condivide per lo più scatti delle sue vacanze in giro per il mondo con la mamma e il papà. Ovviamente, non mancano foto che la ritraggono insieme al fidanzato nonché futuro marito Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti de Il Volo.

Michelle Bertolini e la storia d'amore con Ignazio Boschetto

La storia d'amore tra Michelle Bertolini e Ignazio Boschetto è stata ufficializzata dai diretti interessati nel 2023. Invece che annunciare il fidanzamento, i due hanno usato i social per urlare al mondo le imminenti nozze. Non sappiamo quando e dove si siano conosciuti, ma il fatto che stiano per diventare marito e moglie ci fa ipotizzare che la relazione sia iniziata almeno nel 2022.

"Sì, mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te…Ti amo tanto!", ha scritto Michelle a didascalia dello scatto con cui ha mostrato ai fan l'anello che le ha regalato Ignazio. Una proposta di matrimonio con i fiocchi, che il cantante de Il Volo le ha fatto utilizzando la sua bellissima voce.

Al momento non si ha la data delle nozze, ma immaginiamo che la Bertolini e Boschetto abbiano deciso di diventare marito e moglie entro la fine del 2024. Il matrimonio si celebrerà in Italia o in Venezuela? I testimoni di Ignazio saranno i colleghi Gianluca Ginoble e Piero Barone? Non abbiamo ancora risposte. Lo stesso Boschetto, ospite dello Speciale Sanremo condotto da Mara Venier, ha ignorato tutte le domande sul grande giorno. Probabilmente la coppia, da sempre molto discreta, sceglierà di giurarsi amore eterno lontano da occhi indiscreti.