La porta della Casa del GF Vip 7 si apre a nuovi concorrenti. Tra i 6 nuovi ingressi annunciati dalla Panicucci spunta un nome che potrebbe rompere gli equilibri della casa. Si tratta, infatti, di Micol Incorvaia, sorella dell’influencer Clizia la quale aveva già seminato un indizio sui social sulla partecipazione della sorella minore al reality show.

Ma chi è Micol Incorvaia? Oltre a essere la sorella di Clizia è anche la ex di Edoardo Donnamaria che ora, in Casa, si è legato ad Antonella Fiordelisi. Sul web i rumor non mancano: si prospettano scintille per la sua prima apparizione in un programma televisivo.

Chi è Micol Incorvaia e che lavoro fa

Micol Incorvaia si prepara a varcare la porta della Casa del GF VIP. A varcare quella porta nelle precedenti edizioni era già stata la sorella, l’influencer e fashion blogger Clizia con la quale condivide non solo i biondi capelli e il fisico minuto, ma anche la passione per la moda.

Classe 1993, Micol nasce ad Agrigento, ma si trasferisce a Milano per iscriversi allo IED, l’Istituto Europeo di Design. Dopo il diploma ha poi cominciato a lavorare come designer nel 2017.

Il rapporto con la sorella Clizia

Numerose sono le foto assieme alla sorella maggiore sui suoi social e, benché quella al GF Vip 7 sia la sua prima apparizione in un programma TV, vanta un discreto numero di follower su Instagram (per la precisione, 32mila).

Ancor prima della conferma, era stata proprio Clizia a far trapelare il possibile ingresso della sorella nella Casa con un commento a una foto sui social che era apparso inequivocabile: l'influencer aveva infatti commentato con un “manchi già”. Probabilmente il suo ingresso nella Casa permetterà a Micol di raggiungere la stessa popolarità della sorella maggiore.

Cos sappiamo sulla relazione con Edoardo Donnamaria

L’ingresso della nuova concorrente del GF Vip 7 ha fatto scatenare i fan, così come i rumors sul web. Micol Incorvaia, infatti, non è solo la sorella della fashion blogger Clizia, ma anche l’ex di un attuale concorrente che nella Casa sembra aver trovato una nuova fiamma: il noto volto di Forum, Edoardo Donnamaria.

Il loro non è stato un amore longevo: è scoccato e si è poi spento nel 2021. Una storia breve, iniziata dietro le quinte di Forum, ma che lascia presagire un interesse, da parte della nuova concorrente, di ribaltare gli equilibri creatisi nella Casa.

Attualmente, infatti, Edoardo Donnamaria si è legato ad Antonella Fiordelisi, conosciuta nella Casa. Che le indiscrezioni sull’intenzione della nuova concorrente di spegnere questo nuovo amore siano vere o meno, una cosa è certa: questo nuovo ingresso cambierà le carte in tavola.

D'altra parte, i fan sperano in un riavvicinamento che possa dare delle spiegazioni in merito alla fine della loro liaison, né sono da sottovalutare i primi segnali inviati dalla nuova concorrente su Twitter: diversi sono, infatti, i like degli scorsi giorni ai tweet contro Antonella.

