Rischio squalifica per la new entry della casa del Grande Fratello: Micol Incorvaia canticchia Faccetta nera e la cosa non è passata inosservata.

In occasione della sedicesima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, tra liti e triangoli amorosi, sono state sollevate non poche polemiche per un episodio che i telespettatori non hanno mancato di notare: Micol Incorvaia che canticchia Faccetta nera, uno dei simboli del fascismo, pochi minuti prima della diretta. Cosa rischia la concorrente?

Micol Incorvaia entra nella casa e canticchia "Faccetta nera". Scattano le polemiche

Micol Incorvaia, sorella della più celebre Clizia, come lei influencer, è da pochi giorni entrata nella casa del Grande Fratello Vip e già fa parlare di sé. All’interno della casa ha ritrovato l’ex fidanzato Edoardo Donnamaria, nel frattempo coinvolto in un flirt nato all’interno della casa con Antonella Fiordelisi, modella ed ex schermitrice. Tra accesi scambi e incomprensioni questo triangolo promette esplosività all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore è stato però un altro episodio ad animare spettatori e social. Pochi attimi prima della diretta del programma, alle telecamere non è sfuggito il momento in cui, mentre si prepara per la puntata, l’influencer canta Faccetta nera. Pochi secondi che hanno scatenato reazioni intransigenti sui social, per il pessimo messaggio che la canzone rappresenta: un simbolo di propaganda fascista, composta a celebrazione della colonizzazione dell'Etiopia. Sui social sono stati immediatamente richiesti severi provvedimenti.

L’influencer verrà squalificata dal programma?

Micol Incorvaia, da pochissimo entrata nel reality, rischierebbe la squalifica. Inneggiare alla dittatura e ai suoi simboli costituisce un reato, oltre a veicolare un messaggio non accettabile in una trasmissione seguita da milioni di telespettatori.

E non mancano precedenti all’interno dello stesso programma: nell’edizione del 2020 avevano scatenato un simile clamore le affermazioni di Fausto Leali sugli interventi positivi della dittatura. Il concorrente era stato in seguito squalificato.

Resta da scoprire se in questa occasione la produzione lascerà passare inosservato l’episodio o prenderà provvedimenti nei confronti dell’influencer.