Che vogliate studiare lingue, medicina, beni culturali e chi più ne ha più ne metta non è importante solo la scelta dell'ateneo, ma anche quella della città in cui dovrete passare i vostri prossimi anni. Ecco allora quali sono le migliori per gli universitari in Italia.

Dove fare l'università in Italia? Questa è la domanda che chiunque abbia intenzione di proseguire gli studi oltre alla scuola dell'obbligo, prima o poi, si pone. E la chiave è proprio nel "dove", perché a essere importante non è solo, ovviamente, il corso di studi più adatto a noi.

Certo, è il primo step fondamentale per intraprendere la carriera universitaria, ma subito dopo c'è la scelta dell'ateneo e della città in cui si trova. Si tratta di una decisione molto importante, soprattutto per gli studenti fuori sede che si ritroveranno a dover gestire l'affitto di una casa o di un dormitorio in una città diversa da quella natale.

Ecco allora un piccolo elenco tra le vastissime proposte offerte dal nostro territorio.

Le città universitarie italiane al Nord

Scegliere dove trasferirsi per studiare e soprattutto essere convinti e sicuri della nostra scelta, dicevamo, è un primo passo molto importante per vivere il periodo dell'università nel migliore dei modi.

Alcune di queste università, tra le migliori in Italia, sono conosciute per essere le più care così come care in alcuni casi sono anche le città che le ospitano, ma fortunatamente ci sono anche mete più economiche che meritano la giusta considerazione:

Bolzano

Trento

Trieste

Bologna

Modena

Milano

Venezia

Torino

Se amate la montagna, la natura in generale e gli scambi culturali non avrete problemi ad ambientarvi a Bolzano, ma se non volete rinunciare alla comodità offerta da un ambiente più cittadino, con tutti i servizi più comodi annessi, potreste invece optare per Trento. Trieste invece, elegante e ricca di storia, è l'ideale per chi cerca una città più tranquilla.

Bologna invece è la città universitaria per eccellenza e non a caso tra i tanti soprannomi viene chiamata anche "La Dotta". I suoi ambienti sono adatti ai giovani universitari che vogliono alternare momenti di intellettualità assoluta al puro svago. Da prendere in considerazione anche Modena, se si desidera un ambiente più raccolto.

Come la sopra citata Bologna, anche Milano è una delle città più gettonate nel Nord Italia. Una piccola Metropoli forse un po' caotica, ma sicuramente non priva di servizi, occasioni di svago e, soprattutto, università adatte a diversi tipi di reddito.

Venezia invece è la scelta ideale per chi riesce a conciliare la passione per le lingue a quella per l'arte. Prima di tutto perché è praticamente una pinacoteca a cielo aperto con tutti i suoi scorci coloratissimi e meravigliosi, in secondo luogo per la sua "internazionalità" dovuta alla sua posizione sul Mediterraneo che nel corso dei secoli l'ha resa un crocevia per il commercio marino.

Anche Torino infine, non ha nulla da invidiare alle città che abbiamo già elencato in quanto a scambi culturali, siti artistici e servizi.

Quelle nel Centro Italia

L'Italia per ogni regione che la compone, nasconde (ma neanche troppo per fortuna) tantissime perle di rara bellezza che altri non sono che le città tra le più famose al mondo. Tra queste ci sono anche:

L'Aquila

Roma

Firenze

Siena

Pisa

Perugia

Gli aspiranti universitari che cercano cultura e svago, ma non apprezzano il caos del centro città si troveranno a proprio agio sicuramente a L'Aquila. Roma invece, un po' come Milano, è l'ideale per chi oltre a godere del patrimonio artistico e culturale che questa città offre, non si fa intimorire dalla velocità caotica tipica della vita quotidiana della città. Firenze e Pisa invece sembrano essere la perfetta via di mezzo tra le due.

Se invece amate i borghi e le città medievali non potete non prendere in considerazione Siena e, magari, lasciarvi trascinare dalla "febbre da palio". A Perugia invece potreste godere di tutte le bellezze per gli occhi e le bontà per il palato offerte da una regione come l'incantevole Umbria, tra un libro e un altro da studiare.

Quelle al Sud

Anche il Sud Italia in quanto a città universitarie, non è da meno. Le più rinomate tra quelle presenti in tutte le regioni che compongono il Meridione ci sono sicuramente:

Napoli

Palermo

Della prima, Napoli, si può dire tantissimo sul "mood" allegro con cui ti travolge e ovviamente sul cibo buono. Anche qui comunque non manca la parte culturale. Si da il caso infatti che il centro storico della città partenopea sia Patrimonio Unesco.

Allo stesso modo Palermo, con il suo stile barocco che si avvicina molto a quello napoletano. E poi, volete mettere l'opportunità di andare a studiare letteralmente in riva la mare? Uno dei punti forti delle città del sud è infatti, senza dubbio, il clima.

L'opportunità di studiare all'estero

Se non volete togliervi l'opportunità di studiare all'estero ma non vi sentite ancora pronti per trasferirvi direttamente sappiate che scegliendo una delle nostre università italiane non vi verrà preclusa assolutamente la possibilità di fare questa esperienza anche per un breve periodo.

Molti degli atenei che ospitano indirizzi di studio linguistici ma non solo, offrono infatti la possibilità di studiare in altri paesi nel mondo, anche al di fuori dell'Europa. Come? Attraverso stage, concorsi e borse di studio!