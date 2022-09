Con l'arrivo quest'estate su Netflix del film Hustle, con protagonista Adam Sandler, Queen Latifah, e Juan Hernangómez nei panni del cestista Bo Cruz, il mondo del basket è tornato ad essere in primo piano anche nelle pellicole sportive. Abbiamo spulciato il catalogo di Netflix e abbiamo trovato i più bei film dedicati alla palla a spicchi che la piattaforma streaming ha nel proprio catalogo.

Space Jam 1 e Space Jam: new legends

Se si cerca un film sul basket non possiamo non pensare a Space Jam, film che affianca il campione Michael Jordan ai personaggi animati dei Looney Tunes. Il film del 1996, che oltre a Jordan vede altri cestisti tra le comparse, e che vanta la partecipazione di Bill Murray, si può di certo definire cult nel suo genere, ma non si può disdegnare nemmeno Space Jam: new legends.

Con protagonista LeBron James, il sequel non vanta lo stesso successo del suo predecessore, ma grazie agli irresistibili protagonisti dei vari universi narrativi creati dalla Warner Bors, e ai numerosi camei di star della pallacanestro, rimane un bel film per tutta la famiglia e per gli amanti di questo sport.

The Way Back: Tornare a vincere

In questo film per appassionati di basket Ben Affleck interpreta l'ex campione locale Jack Cunningham, che sta vivendo un pessimo periodo e si rifugia nell'alcool. La storia della sua rinascita lo vede diventare il mentore e allenatore della pessima squadra della scuola cattolica di cui un tempo anche lui faceva parte.

Se la trama che vede in primo piano il riscatto personale di un personaggio colpito da numerose sventure non è così originale, il finale proposto dal film non è affatto scontato, e vedere Jack battersi per avere la propria nuova occasione nel basket, così come nella vita, intratterrà non solo gli amanti di questo sport.

Coach Carter

Samuel L Jackson. C'è bisogno di dire altro? Il vincitore dell'Oscar alla carriera di quest'anno interpreta in questo film il ruolo di Ken Carter, ex giocatore ritiratosi dalle scene che accetta di diventare allenatore della squadra del suo ex liceo. Si ritrova così alle prese con dei ragazzi difficili che accompagnerà lungo la crescita non solo sportiva, ma anche personale.

Una curiosità su questo film è che lo sceneggiatore è Mark Schwahn, che qualche anno più tardi diventerà il creatore di One Tree Hill, una serie Tv sui drammi adolescenziali di una coppia di fratellastri e dei loro amici, ma in cui il basket ha decisamente un ruolo centrale.

High Flying Bird

Questo film è decisamente sorprendente, a partire dal fatto che è stato girato interamente su iPhone 8. Il protagonista Ray Burke, interpretato da André Holland, deve aiutare il giovane cestista Erick Scott a sfondare nell'NBA, nonostante il suo percorso venga bloccato improvvisamente dal lock down.

Agente sportivo e giocatore si uniscono nella lotta contro il sistema che fa funzionare la lega di basket più conosciuta al mondo, dando vita a una pellicola divertente per sportivi appasionati e non.

Hustle

L'ultimo film dedicato al mondo del basket sbarcato sulla più famosa piattaforma di streaming è Hustle di Jeremiah Zagar. Con protagonista Adam Sandler, il film ripercorre e rielabora la storia di Stanley Sugerman, uno scout dei Sixers che decide di riscattarsi da un'esistenza sfortuna giocandosi il tutto e per tutto puntando ogni speranza sullo sconosciuto Bo Cruz, interpretato da Juan Hernangomez degli Utah Jazz, cestista che sogna l'NBA.

La trama ricalca le classiche storie di successo sportivo che parte dal basso, ma il film vanta sequenze di basket giocato in grado di catturare l'attenzione di ogni appassionato, oltre che a un equilibrato mix di leggerezza e profondità che lo rende adatto a chiunque voglia godersi una bella pellicola.

Docu-film e pellicole per ragazzi

Oltre a quelli che vi abbiamo appena elencato, Netflix propone una serie di docu-film dedicati totalmente al mondo del basket e ai suoi protagonisti:

Tony Parker: The Final Shot, che segue il giocatore nel viaggio dalle giovanili a Parigi fino all'NBA;

One In A Billion, dedicato a Satnam Singh, il primo indiano di sempre a essere scelto al Draft NBA;

Qball, un interessante documentario sulla squadra di pallacanestro dei San Quentin Warriors, formata dai carcerati di una delle prigioni più dure degli USA;