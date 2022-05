Si potrebbero descrivere i podcast come delle radio 2.0 e forse è proprio questa la chiave del loro successo: essere lo step successivo di un media che, anche con l'avvento della televisone prima e della musica in streaming poi, non ha avuto rivali semplicemente perché, come si dice, è un fuori classe.

Il fenomeno del podcast comunque, ha conquistato tutto il mondo, Italia compresa. Ma quali sono i migliori da ascoltare subito su Spotify? In questo articolo ve ne indichiamo alcuni di diverso genere, tutti imperdibili!

Spotify: i podcast migliori da ascoltare subito

Nella lista dei migliori podcast da ascoltare su Spotify troviamo per esempio The Essential, il podcast di attualità politica, cultura ed economica di Will, che con la voce di Mia Celan ci aggiorna sulle ultime notizie dal mondo. C'è poi il più goliardico Muschio Selvaggio, ideato da Fedez e Luis Sal che in ogni puntata intervistano i personaggi più in vista del momento in una chiave leggera e godibile per tutti.

Tra i podcast più recenti che hanno già attirato l'attenzione di moltissimi c'è anche quello della booktuber Ilenia Zodiaco. Si chiama Malalingua e in ogni puntata, Ilenia si interroga sull'evoluzione del lunguaggio e sul suo futuro. Imperdibile anche il podcast del professore Alessandro Barbero, che racconta gli avvenimenti storici che tutti ormai dovremmo conoscere, ma rendendoli decisamente più interessanti di come fanno i soliti libri scolastici. Insomma, proprio come solo lui sa fare.

In questi anni, complici inevitabili i media, è cresciuto sempre di più un particolare interesse per il mondo del brivido e specialmente verso il true crime. Un podcast che lo racconta magistralmente è, per esempio, Demoni Urbani, con la voce di Francesco Migliaccio.

Più o meno sullo stesso filone ma che riguarda anche i personaggi storici più disparati (dalla musica fino anche alla politica) è Dee Giallo, condotto da Carlo Lucarelli. Oggi è un podcast, ma è nato in realtà come "trasmissione della notte" di Radio DeeJay.

Il pioniere dei podcast in Italia è quello che racconta la guerra in Ucraina

Particolare menzione va fatta per Pablo Trincia, che può considerarsi uno dei pionieri, se non addirittura il pioniere dei podcast in Italia. Il reporter ha infatti iniziato con Veleno, pubblicato con La Repubblica, in cui raccontava gli oscuri avvenimenti del caso dei Diavoli della Bassa Modenese.

Trincia ha poi replicato il clamoroso successo con Il Dito di Dio - Voci dalla Concordia, che raccoglie le testimonianze dei protagonisti di quel tragico naufragio, tra i sopravvissuti, gli abitanti dell'Isola del Giglio, i funzionari della nave e i parenti delle vittime.

Il podcast sugli avvenimenti della Costa Concordia è stato prodotto da Chora Media, la stessa che ha prodotto anche Stories, che attraverso gli occhi e la voce della giovane reporter Cecilia Sala, racconta appunto le storie della gente nel mondo e che in quest'ultimo periodo, per ovvie ragioni, si è particolarmente concentrato sulla guerra in Ucraina.