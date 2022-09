Dopo la sospensione del tour nel 2020 a causa della pandemia, ritorna finalmente sul palco in Italia Mika, che ha scelto di dare vita a uno show irripetibile nel tempio della musica italiana: l'Arena di Verona. L'artista è di certo uno dei più grandi cantautori pop della sua generazione ed è pronto a riabbracciare il proprio pubblico dopo la pausa forzata degli ultimi due anni. Ad attendere i fan ci sarà uno spettacolo unico, fatto non solo dei grandi successi che hanno reso famoso il cantante negli ultimi anni, ma anche da effetti speciali sorprendenti.

Il concerto di Mika all'Arena di Verona

Il Concerto speciale di fine estate sarà uno show unico nel suo genere, pensato e progettato da Mika stesso con Friends & Partners, e che accenderà di musica e colori l'Arena di Verona nella sera del 19 settembre. Più che un concerto, si tratterà di una vera e propria festa di fine estate, dove la connessione con il pubblico e la performance intensa dell'artista la faranno da padrone. Mika stesso ha chiesto ai suoi fan di presentarsi carichi di energia e pronti a diventare loro stessi i protagonisti della serata.

La cancellazione del Magic Piano Tour

Quest'anno è stato pieno di grandi successi per il cantante, a partire dalla conduzione dell'Eurovision Song Contest insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Dopo essere ritornato a travolgere con la sua energia il pubblico negli USA, in Canada, a Londra e in numerosi festival in giro per l'Europa, Mika ha però deciso di dare una brutta notizia ai suoi fan.

Le date le Magic Piano Tour in Italia sono state cancellate e in un lungo messaggio comparso sui suoi social il cantante ha spiegato che la motivazione è l'impossibilità di poter portare sul palco la qualità immaginata per questi show in fase di progettazione. La data del 19 settembre all'Arena di Verona è diventata quindi l'unica occasione di vedere Mika in concerto dal vivo nel nostro Paese.

Inizio del concerto e come raggiungere l'Arena di Verona

Il Concerto speciale di fine estate di Mika è in progamma per il 19 settembre alle ore 19.00 all'Arena di Verona. Ecco come raggiungere la location:

via treno, tramite la stazione di Verona Porta Nuova, che si trova all'incrocio tra la linea Milano - Venezia e la linea Brennero - Roma;

via autobus, attraverso le linee urbane 11-12-13-51-52, la rete del servizio pubblico di autobus di ATV oppure la linea 77 dal Park Centro;

via macchina, tramite Autostrada A4 Serenissima Milano - Venezia, uscendo a Verona Sud, oppure tramite A 22 Brennero - Modena, raggiungendo il raccordo con la A4 in direzione Venezia con uscita a Verona Sud.

La scaletta completa del concerto di Mika del 19 settembre

Nonostante la grande attesa per il live show all'Arena di Verona, non è ancora stata diffusa una scaletta ufficiale delle canzoni che verrano portate sul palco da Mika. Di certo non mancheranno i suoi più grandi successi, che nel corso degli anni gli hanno permesso di scalare le classifiche e guadagnarsi un posto fisso nel cuore dei fan: parliamo di brani come Grace Kelly, che lo ha portato al successo a livello mondiale, Relax, Take It Easy, We are Golden, Love Today e tanti altri.

Ecco un elenco delle canzoni che probabilmente faranno parte dell'esibizione di questa sera:

Lollipop

Origin of Love

Big Girl (You Are Beautiful)

Tiny Love

Relax, Take It Easy

Ice Cream

Yo Yo

Underwater

Happy Ending

Grace Kelly

We are Golden