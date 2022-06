17 giorni di feste, concerti e spettacoli, molti gratis, per celebrare l'orgoglio gay in attesa della parata del 2 luglio. Tutto sulla Pride week di Milano.

La Milano pride week è iniziata. Quest’anno, a portare in alto l’orgoglio di appartenere alla categoria LGBTQ+ non saranno solo le milioni di persone con in mano la bandiera arcobaleno, bensì le associazioni e le organizzazioni che daranno vita a incontri, talk, spettacoli e concerti per diffondere maggiore sensibilizzazione sul tema.

Vediamo come si compone il programma ufficiale.

Quanto dura e dove si svolge la pride week?

Che giugno fosse il mese del pride lo si era capito, ma ancora mancava una programmazione seria di eventi, spettacoli, concerti e incontri in grado di attirare un numero maggiore di persone e sensibilizzare sul tema dell’uguaglianza di genere.

In concomitanza con il Mix Milano 2022 attivo fino a questa domenica, la Milano pride week ha avuto inizio giovedì 16 giugno e secondo quanto stabilito dal panel si protrarrà fino al giorno della parata arcobaleno.

Questo momento di promozione e visibilità di quanto prodotto nel panorama LGBTQIA+ nel corso dell’anno, sarà prima di tutto una manifestazione dell’orgoglio delle persone appartenenti a queste categorie e in secondo luogo, l’occasione per realizzare eventi di ampio raggio e grande interesse per la comunità su tematiche di particolare rilevanza come l’omosessualità, la bisessualità e la transessualità.

La collaborazione delle associazioni, il sostegno degli sponsor e la partnership con le istituzioni avranno un ruolo fondamentale per raggiungere importanti obiettivi politici, culturali e commerciali mirati all’informazione e all’intrattenimento.

Le iniziative organizzate per i 17 giorni che precederanno la parata finale del 2 luglio sono tra le più svariate e tutte avranno modo di dar voce alla Commissione pride del CIG Arcigay Milano e al Coordinamento Arcobaleno.

Tra gli eventi più significativi del programma si ricordano quelli che avranno luogo nel quartiere di Porta Venezia dal 30 giugno al 1° luglio 2022:

incontri dedicati alla salute, alla sessualità e test HIV gratuito (zona Largo Belintani)

dibattiti, talk e presentazioni su arte e cultura dell’uguaglianza di genere (piazzale Lavater e Piazza S.Francesca Romana)

Inoltre, poiché la Milano pride week è consapevole del valore di ogni individuo e mira a contribuire al benessere di tutti (nessuno escluso), dal 2020 è stato creato il Rainbow Social Fund ossia un fondo istituito per sostenere progetti in ambito sociale, destinati alle persone più fragili della popolazione milanese e non.

Questi 17 giorni di eventi e iniziative quindi, non saranno propizi soltanto per portare a galla i problemi di una categoria spesso discriminata, ma anche un’opportunità per proporre progetti di sostegno alle persone LGBTQIA+ in un momento storico così complicato.

Milano pride week: eventi e costo dei biglietti

Il panel della Milano pride week ufficializzato pochi giorni fa è un vero e proprio potpuorri di eventi e iniziative originali e interessanti.

Dai dibattiti pomeridiani agli spettacoli a teatro, dalle serate a tema alle feste in piscina, tutti sono pensati in un’ottica di sensibilizzazione e accettazione della diversità e della libertà di pensiero in ambito LGBTQIA+.

Chi sceglierà di parteciparvi, oltre ad avere una visione a 360° sull’argomento, avrà la possibilità di familiarizzare con aspetti e tematiche ancora sconosciute o incomprese in un modo non troppo calcante.

A partire da questo pomeriggio alle 17:00, nel Gazebo dei giardini di Porta Venezia sarà possibile assistere alla sinossi della tragedia “Idotapo” di Pietro Sanclemente, la storia d’amore di una ragazza transessuale prossima alla maggiore età che ha a che fare con le difficoltà della quotidianità e l’imprevedibilità della vita, alle quali si somma la perdita della persona amata.

Sabato 18 giugno invece, si terranno due feste a tema:

il Freedom pool party (ore 15:00) al Centro balneare Romano, con piscina aperta a tutti e open bar con sottofondo Raeggeton. Il costo dell’ingresso + il primo cocktail è di 10€.

il We celebrate freeedom (ore 23:59) al LOFT di Milano con discoteca, musica house e family per bar gratuiti al primo piano e una mostra fotografica a celebrare Raffaella Carrà al secondo piano. Nella lineup compaiono i nomi di Aaron Noah e Danny Finn e l’ingresso è gratuito.

Domenica 19 giugno sarà una giornata interamente dedicata agli spettacoli queer come il DQ Milano New Genration (ore 20:00 al Restaurant Cabaret Auto Club) presentato da Eraldo Moretto con la partecipazione di La Fay e Lola Volden. Oltre alla musica e allo spettacolo ci sarà la possibilità di cenare alla carta ma solo previa prenotazione.

Alla stessa ora andrà in scena anche il Milan is Burning al Distrinct272 in via Padova e il costo del biglietto d’entrata alla porta o in prevendita non supera i 10€.

Lunedì 20 giugno e martedì 21 giugno avranno luogo gli incontri “No significa no” con Benedetta Lo Zito (ore 18:00 in Libreria Antigone) e “LGBTQ+ e lavoro: progetti e azioni per una cultura d'inclusione in azienda" a cura dei CRS Talk della Fondazione Human Age.

In entrambi i dibattiti si parlerà della cultura di stupro d’insieme e si approfondiranno i progetti e i momenti di sensibilizzazione volti a creare nel privato e nel luogo di lavoro inclusione e rispetto della diversità.

Entrambi sono eventi gratuiti così come lo sono l’aperitivo al Bar Blanco del 21 giugno alle ore 19:00 e l’incontro formativo “LGBTQIA+Mantenere la complessità” curato da Antonia Caruso il giorno successivo alle ore 18:00.

Decisamente interessante la Milano Queer Tour, ovvero la passeggiata notturna di un’ora e mezza alla riscoperta degli angoli e delle strade poco frequentate della città.

Il costo del biglietto intero ammonta a 15€ mentre scende a 12€ con lo sconto “sorellanza”.

Un altro vento decisamente particolare è il Queering Tattoo, il walk in tattoo a partire da 50€ che ha lo scopo di donare l’intero ricavato all’associazione @milanocheckpoint e che avrà luogo al KULT di Milano alle ore 16:00 del 23 giugno.

In occasione della Milano pride week anche il RafflesMilano promuoverà una mostra gratuita di progetti finali del corso di moda dedicati ai temi della libertà, della consapevolezza, del rispetto e della trasformazione mentre il 25 giugno alle ore 21:00 saliranno sul palco gli stand up comedian di “Orgogliosi di essere comic*, orgogliosi di essere pride”.

Verso la fine del mese il Pride for all online alle ore 20:00 metterà in comunicazione artisti, personalità e influencer appartenenti alla comunità LGBTQIA+ in un progetto di beneficienza comune.

Quali sono i concerti e le feste più importanti?

Ovviamente la Milano pride week non sarà solo incontri, talk e dibattiti ma anche musica, festa e condivisione su piste da ballo. Tra le serate più vivaci se ne annoverano quattro dedicate ai più giovani:

The original enjoy together (1 luglio alle ore 23:00): party a bordo piscina con animazione al Royal Hammam sauna, ingresso a pagamento.

Gate volley e pride party (2 luglio ore 23:00) al Oneway Discoclub, ingresso a pagamento

A Night at San Junipero (2 luglio ore 23:00) al Circolo Magnolia: ballo sotto le stelle con la musica che ha fatto la storia degli anni ’70,’80,’90. Ingresso a pagamento.

Disability Pride (3 luglio ore 17:00) all’Arco della Pace: il primo disability pride a Milano con ingresso gratuito.

Per rimanere aggiornati sugli eventuali cambiamenti di programma o sulle informazioni relative ai costi d'ingresso, si consiglia sempre di far fede al sito ufficiale della Milano pride week.

Quali sono le convenzioni della Milano pride week?

Non ci siamo ancora arrivati ma visto che quasi tutti gli eventi qui sopra riportati sono corredati del prezzo d'ingresso, risulta necessario parlare delle convenzioni.

Poiché il network che si occupa della promozione e della pubblicità di questi incontri ha come scopo quello di dare vita a un Pride che duri tutto l’anno e che formi la quotidianità passo dopo passo, con l’occasione della Milano pride week si è deciso di dar vita a un' area riservata agli sconti e alle convenzioni.

Per usufruire dei prodotti e dei servizi degli esercizi commerciali, basterà presentare alla cassa la Pride Card scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale, o semplicemente la tessera Arcigay.

Per quanto riguarda le realtà commerciali, aderire a questo network è facilissimo e la convenzione dura per un anno esatto.

Ai supporter che contribuiscono con un minimo di 60€ verrà fornita anche una vetrofania di Milano pride da esporre sulla propria vetrina oltre alla bandiera da esporre all’esterno del proprio esercizio commerciale.

In più, verrà inserito nella mappa ufficiale del programma e potrà ottenere maggiore visibilità dai partecipanti e dalle associazioni.

Parata del 2 luglio: orario e luogo di partenza

Sebbene tutti questi eventi in programma siano davvero allettanti, nessuno è tanto atteso come la parata arcobaleno alla Pride Square di Milano.

Il 2 luglio, dalla Stazione Centrale fino all’Arco della Pace avrà luogo la camminata più colorata dell’anno ad allargare gli orizzonti e abbracciare tutta la città in un grande evento finale che coinvolgerà le associazioni LGTBQIA+ e le loro rivendicazioni.

Alle ore 14:00 si sarà il primo concentramento in via Vittor Pisani e alle ore 15:00 si partirà per la volta di Piazza Repubblica.

L’arrivo è previsto per le 18:00 all’Arco della Pace attraversando Parco Sempione e fino alle 24:00 si parteciperà al grande evento finale che celebrerà i 50 anni della Stonewall italiana, ossia la prima manifestazione pubblica per i diritti LGTBQIA+ mai organizzata in Italia.