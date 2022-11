Miriam Leone e suo marito Paolo Carullo hanno celebrato il primo anniversario di matrimonio. L’attrice ha avuto modo di raccontare alcuni dettagli sul suo felice matrimonio col marito Paolo ai microfoni di Silvia Toffanin, durante la puntata dello scorso 12 novembre 2022 del programma Verissimo.

Invitata dalla Toffanin per parlare del suo prossimo lavoro, il film “Diabolik” in cui interpreterà Eva Kant, la Leone ha avuto modo di fornire al pubblico qualche dettaglio sulla sua storia d’amore.

Per coloro che si stanno chiedendo chi è Paolo Carullo, la risposta a questa domanda sarà presto rivelata. In questo articolo scopriremo tutto sul marito di Miriam Leone, oltre che molti dettagli sulla loro relazione.

Chi è Paolo Carullo, marito di Miriam Leone?

Il pubblico ha iniziato a farsi molte domande su Paolo Carullo da 2021, quando l’uomo ha sposato la bellissima Miriam Leone. L’attrice originaria di Acireale, cittadina in provincia di Catania, ha scelto come compagno di vita un conterraneo.

Paolo Carullo è infatti originario di Caltagirone: anche questa cittadina si trova in Sicilia, in provincia di Catania.

Nonostante non si abbiano troppe informazioni su Paolo, cosa che ha attirato ancora di più l’attenzione degli ammiratori di Miriam, sappiamo che l’uomo è un artista.

Carullo ha infatti la passione per la musica e suona in un duo di dj, gli Apple Jack, insieme a Matteo Roveda, noto per essere, oltre che musicista, anche vice-presidente di Sentinel Diagnostics. I due producono musica elettronica e funky.

Tuttavia, la musica non è l’occupazione principale del marito di Miriam Leone. Paolo si è infatti trasferito dalla Sicilia a Milano nel 2006, per studiare Economia e Finanza all’Università Cattaneo.

I suoi studi gli hanno permesso di diventare uno stimato operatore finanziario. Carullo lavora infatti per la Aliante Partners, agenzia italiana dedicata agli investimenti.

Miriam Leone racconta del marito Paolo Carullo ai microfoni di Verissimo

Nonostante la coppia sia sempre stata molto discreta, Miriam Leone ha deciso finalmente di raccontare qualche particolare del suo matrimonio con Paolo Carullo mentre era ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

E quale occasione perfetta se non un anniversario? La coppia ha infatti festeggiato da qualche settimana il proprio primo anniversario proprio in Sicilia, dove la cerimonia è avvenuta un anno fa.

Miriam ha raccontato alla Toffanin che, prima di conoscere Paolo Carullo, non pensava di sposarsi. Tuttavia, Paolo è riuscita a farle cambiare idea in quanto, come affermato da Miriam “è proprio la persona che fa la differenza”.

L’incontro che le ha cambiato la vita è avvenuto ad una festa. I due si sono conosciuti in Toscana e, a tale festa, erano gli unici siciliani presenti.

Questi dettagli sulla storia d’amore tra l’attrice e Carullo non erano ancora noti. La coppia non si mostra quasi mai in pubblico insieme, come testimoniano anche i profili social di Miriam.

Sono pochissimi, infatti, gli scatti in cui l’ex Miss Italia compare al fianco del marito.

Paolo Carullo e Miriam Leone, un misterioso ma felice matrimonio

Nonostante questo, l’amore tra Paolo Carullo e la sua Miriam Leone sembrerebbe proprio andare a gonfie vele.

Le parole pronunciate da Miriam ai microfoni di Verissimo non lascerebbero alcun dubbio, così come anche la celebrazione di un matrimonio da favola nel settembre 2021.

La coppia si è sposata in provincia di Ragusa, precisamente a Scicli, il 18 settembre 2021, presso il Santuario di Santa Maria per la Nova. Il matrimonio è stato un evento memorabile per la cittadina siciliana, che ha dovuto modificare anche il piano della viabilità per ospitare questo grande evento.

Un evento che si è concluso con una luna di miele degna di nota alle Maldive.

Miriam Leone, quanto guadagna suo marito Paolo Carullo?

Prima di concludere, c’è un’ultima curiosità che ha causato interrogativi negli ammiratori di Miriam Leone e che riguarda suo marito Paolo Carullo. Sono in tanti, infatti, a farsi domande sul patrimonio dell’uomo.

Per chi si chiede quanto guadagna il marito della Leone, purtroppo, non abbiamo informazioni ufficiali. Sebbene l’attività di operatore finanziario gli garantisca un’importante fonte di reddito, alla quale Paolo aggiunge anche i proventi derivanti dalla sua attività col duo Apple Jack, non ci è dato sapere quanto guadagna con esattezza.

Alcuni progetti musicali molto importati, quali per esempio la colonna sonora del film di Chiara Ferragni, gli avranno sicuramente fruttato abbastanza in termini economici, oltre che di immagine.

Tuttavia, anche se è possibile immaginare un ottimo guadagno, le cifre esatte non sono conosciute.

