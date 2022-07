Mister Felicità, la trama del film di e con Alessandro Siani

Caterina infatti è la domestica di Guglielmo Gioia , di professione guru , che aiuta gli atleti in crisi a ritrovare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Gioia però deve partire e affida la custodia della propria dimora a Martino che, per una serie di coincidenze , oltre a svolgere la mansione per cui è stata assunta la sorella si ritrova a prendere il posto dello stesso guru .

Martino è ospite della sorella Caterina in Svizzera . Conduce una vita apatica, priva di stimoli e non ha voglia di lavorare . Un giorno però, Caterina rimane bloccata a causa di un incidente e lui si vede costretto a sostituirla al lavoro , anche per far fronte alle costose cure che servono alla parente per riprendersi.

Tutte le curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Così come per Il principe abusivo, per rappresentare lo stereotipo dell'uomo del sud che va a vivere al nord "più nord" sulla vetta d'Italia, Alessandro Siani ha scelto ancora una volta il Trentino Alto Adige per le riprese di Mister Felicità.

Nel film si possono ammirare infatti le location dove è stato girato come le città di Merano , Caldaro, Ora, Appiano e Sulderno. Come raccontato dalla trama stessa del film non mancano gli scorci svizzeri di Lugano e del Canton Ticino .

Alessandro Siani non tradisce le proprie origini e come sempre, "sporca" con la cadenza partenopea la sua recitazione arricchendo così alcune delle frasi con un po' di saggezza popolare e un pizzico di ironia.

"La felicità è rele solo quando è consivisa", diceva Emile Hirisch nei panni di Christopher McCandless in Into the Wild, il film di Sean Penn ispirato all'avventura reale del ragazzo e al suo triste destino. Per Alessandro Siani alias Martino, in questo caso, diventa un più semplice quanto potente "Secondo me, quando si è da soli la felicità dura un attimo. Magari se è condivisa dura nu poc e chiù".

Per vedere Mister Felicità in streaming vi basterà abbonarvi e accedere o procedere all'acquisto e/o noleggio del film stesso sulle piattaforme di RakutenTv, CHILI, Google Play Film, AppleTV, TimVision e Prime Video, dove potete gustarvi la visione anche ad alta definizione. Il trailer invece si può trovare su YouTube.