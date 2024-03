Moana Pozzi: chi era, carriera, vita privata, morte, malattia

Chi era Moana Pozzi? Il suo nome è tra i più noti della televisione e del cinema a luci rosse, ma anche della politica italiana. L'ex attrice e conduttrice televisiva è deceduta troppo presto ma ha lasciato un'enorme eredità cinematografica diventando una musa ispiratrice per molte attrici che hanno intrapreso la carriera nel mondo del cinema hard. Ripercorriamo la vita di Moana Pozzi e scopriamo qualche retroscena noto della sua vita privata.

Chi era Moana Pozzi: la carriera televisiva, nel mondo del cinema a luci rosse e in politica

Moana Pozzi, nome abbreviato di Anna Moana Rosa Pozzi, è nata a Genova il 27 aprile 1961, sotto il segno del Toro. Nel 1979, dopo essersi trasferita a Roma, ha iniziato a lavorare come modella e ha frequentato una scuola di recitazione.

I suoi primi lavori nel mondo a luci rosse sono iniziati quando aveva appena 20 anni ma utilizzava degli pseudonimi per non farsi riconoscere in quanto aveva iniziato anche una carriera in televisione. A Moana Pozzi, infatti, fu affidata la conduzione del programma pomeridiano Tip Tap Club su Rete 2. Moana Pozzi ha anche partecipato a Miss Italia nel 1981 con la fascia di Miss Cinema Roma.

Oltre al cinema a luci rosse e alla televisione, Moana Pozzi è stata apprezzata da molte persone per la sua intelligenza e per il suo modo di pensare. Fu anche scrittrice del libro La filosofia di Moana, pubblicato a proprie spese. Dopo la pubblicazione del libro fondò anche una casa editrice diretta poi dal giornalista Brunetto Fantauzzi.

Moana Pozzi, tra le tante attività che ha svolto nei suoi 33 anni di vita, è stata anche in politica per un periodo di tempo. La sua parentesi politica è iniziata nel 1991 ed è terminata nel 1994, anno del suo decesso. Moana è stata rifondatrice, immagine e leader del Partito dell'Amore nel 1992 dopo il forfait della collega Ilona Staller in arte Cicciolina. I temi trattati dal partito erano molto radicali, tra questi si ricordano:

• legalizzazione dei bordelli ;

• educazione sessuale nelle scuole ;

• la nascita dei "parchi dell'amore" ;

• la lotta alla corruzione politica e alla criminalità organizzata.

Chi lavoro faceva il padre di Moana Pozzi

Moana Pozzi era figlia di Alfredo Pozzi, un ricercatore nucleare famoso in tutto il mondo. La madre di Moana, invece, era Rosanna Alloisio, una casalinga originaria della provincia di Alessandria, che ha seguito il marito in tutti i suoi spostamenti lavorativi.

Dove ha vissuto Moana Pozzi

Come abbiamo già accennato, il padre di Moana Pozzi si è spostato in giro per il mondo a causa del suo lavoro. A seguirlo nei suoi trasferimenti professionali non è stata solo la moglie, ma anche la figlia. Moana Pozzi, infatti, ha vissuto in diverse Nazioni, tra cui: Brasile, Canada e Francia, per la precisione a Lione, città in cui è poi deceduta nel 1994 a soli 33 anni.

Che malattia aveva Moana Pozzi

Sulla malattia di Moana Pozzi ci sono state moltissime speculazioni. Ad oggi non è ancora noto con certezza se fosse davvero affetta da una patologia. Inizialmente si diceva avesse l'AIDS a causa del suo lavoro come pornoattrice, ma tale ipotesi fu immediatamente smentita. Poi fu la volta dell'epatite infatti si pensava che Moana Pozzi fosse affetta da un epatite B o C. Anche in questo caso, però, è stato sempre opportuno usare il condizionale in quanto nulla è mai stato confermato.

Qual è stata la causa della morte di Moana Pozzi

L'unica notizia ufficiale e certa relativa alla morte di Moana Pozzi è che sia deceduta a causa di carcinoma epatocellulare improvviso, dunque un tumore maligno. Moana Pozzi si è spenta presso l'Hôtel-Dieu di Lione il 15 settembre 1994 a soli 33 anni dopo cinque mesi di ricovero.

