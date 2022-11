Siete amanti del calcio e volete scoprire che ore sono in Qatar per non perdervi le partite dei Mondiali 2022? Ecco tutte le info sul fuso orario tra Italia e Qatar e le differenze fra i due Paesi.

I Mondiali 2022 sono ormai alle porte e molti tifosi sono in trepidazione per le partite che vedranno le proprie squadre contendersi l’ambita coppa. Quest’anno si svolgeranno per la prima volta in autunno, in un paese molto caldo e lontanissimo dall’Italia, il Qatar.

Ovviamente i più preparati già sapranno che non bisogna dimenticare il fuso orario tra il bel Paese e quello che ospiterà il nuovo campionato, per non perdersi alcuna partita. Ma che ore sono in Qatar? E quali sono le differenze rispetto all’Italia? Di seguito tutte le risposte.

Mondiali 2022: una breve panoramica sul campionato che infiammerà gli stadi del Qatar

Dal 20 novembre al 18 dicembre 2022 ci saranno i Mondiali 2022, che quest’anno ci hanno regalato una novità. Per la prima volta, non si svolgeranno più a giugno e luglio, bensì nella stagione autunnale. Il motivo? Verranno accolti da un paese molto caldo, ovvero il Qatar, scelta che ha causato non poche controversie, tra cui le polemiche nei confronti dell’approccio del Qatar verso la comunità LGBTQ+.

32 nazionali – ancora per poco, in quanto dal 2026 il campionato verrà esteso a 48 squadre - si scontreranno per vincere la Coppa del mondo sul campo di 8 stadi del Qatar: Lusail Stadium, Al Bayt Stadium, Stadium 977, Al Janoub Stadium, Ahmad Bid Ali Stadium, Khalifa International Stadium, Al Thumana Stadium ed Education City Stadium.

I tifosi italiani sanno sicuramente che bisogna ricordare il fuso orario tra il Qatar e l’Italia, Paesi distanti ben 4000 km, per accendere la TV e non trovarsi spiacevoli sorprese. Ma che ore sono in Qatar, come funziona il fuso tra i due Paesi?

Mondiali 2022: che ore sono in Qatar e cosa cambia rispetto all’Italia

Dal punto di vista dell’orario, la differenza tra i due Paesi non è così tanto eclatante, difatti si parla solamente di due ore. Ciò significa che quando a Doha le partite si terranno alle 13.00, 16.00, 18.00, 19.00 e 22.00, in Italia verranno trasmesse alle 11.00. 14.00. 16.00. 17.00 e 20.00 e si potranno vedere in streaming e in Tv.

Tali orari sono stati scelti per venire incontro a tutti gli spettatori a livello mondiale, di modo da non impazzire con orari impossibili.

Per quanto riguarda specificatamente le partite, ecco un elenco completo con i rispettivi orari:

Ottavi:

Orario Italia 16.00 e 20.00. Orario in Qatar 18.00 e 22.00.

Quarti:

Orario Italia 16.00 e 20.00. Orario in Qatar 18.00 e 22.00.

Semifinali:

Orario Italia 20.00. Orario in Qatar 22.00.

Finale terzo/quarto posto:

Orario Italia 16.00. Orario in Qatar 18.00.

Finale:

Orario Italia 16.00. Orario in Qatar 18.00