Il portale canadese “Ashley Madison” ha redatto la classifica dei capitani più belli che giocheranno in Qatar la Coppa del Mondo 2022.

Alcuni di questi sono tra i nomi più noti del calcio a livello mondiale e anche i più votati come Lionel Messi, Christian Pulisic e Manuel Neuer.

Vediamo la classifica completa.

Mondiali Qatar, non solo calcio: ecco la classifica dei capitani più belli

La Coppa del Mondo tanto attesa avrà inizio domenica 20 novembre 2022 con il match d’apertura Qatar-Ecuador per concludersi domenica 18 dicembre 2022.

Si tratta di un appuntamento particolare in quanto, solitamente, i mondiali si sono sempre disputati nel corso dei mesi estivi, invece, per la prima volta nel 2022 il Mondiale FIFA si svolgerà alla vigilia di Natale.

Le partite in programma sono 64 e saranno visibili in esclusiva sulle reti RAI, per tanto, qualora si disponesse di un abbonamento DAZN è consigliabile mettere in pausa fino a quando il campionato non riprenderà.

Ovviamente i Mondiali non solo calcio, tanti eventi e perchè no, anche tanta bellezza, ecco chi sono i calciatori che rientrano nella classifica dei più belli.

La classifica dei 9 capitani più belli dei Mondiali

Tra i calciatori che si contenderanno la Coppa del Mondo, 9 e solo 9 sono stati definiti i “più attraenti” secondo il sito di incontri extraconiugali “Ashley Madison”.

Ecco chi sono:

Lionel Messi (Argentina): 22% dei voti

Christian Pulisic (Stati Uniti): 19% dei voti

Manuel Neuer (Germania): 17% dei voti

Mathew Ryan (Australia): 12% dei voti

Atiba Hutchinson (Canada): 10 % dei voti

Harry Kane (Inghilterra): 9% dei voti

Thiago Silva (Brasile): 5% dei voti

Sergio Busquets (Spagna): 4% dei voti

Andrés Guardado (Messico): 1% dei voti