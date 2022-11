Si avvicina la data della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar 2022: quando si svolge l'evento e dove si può vedere in TV o in streaming? Ecco chi sono gli ospiti che si esibiranno sul palco dell'Al Bayt Stadium.

Conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali in Qatar 2022: l’Italia non sarà presente (ha mancato le qualificazioni), ma gli appassionati avranno comunque gli occhi puntati sulle partite e sulle possibili nazionali che arriveranno alle finali. Chi sarà il vincitore dei Mondiali 2022?

Prima ancora del fischio d’inizio della prima partita che vedrà i padroni di casa del Qatar affrontare l'Ecuador, c’è attesa per la cerimonia di apertura dei Mondiali 2022, che si svolgerà proprio in Qatar: si tratta di uno dei momento maggiormente seguiti di tutto il torneo.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia di apertura dei Mondiali 2022: quando si svolge, data e ora dell’evento, dove vederla e chi si esibisce.

Cerimonia d’apertura Mondiali Qatar 2022: data e orario

La cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar 2022 è un evento molto atteso per l’importante torneo e viene seguito ogni anno da moltissimi appassionati. Quando si svolge?

La data fissata per l’apertura dei Mondiali 2022 con apposita cerimonia è il 20 novembre 2022, alle ore 15 (ora italiana), mentre in Qatar saranno le 17. La location per lo svolgimento dell’evento è lo spettacolare Al Bayt Stadium di Al Khor, a nord-est della capitale Doha.

L’edificio, che ha una capienza di 60 mila posti a sedere, ha tutte le sembianze di una tenda qatoriana, e vuole essere il simbolo dell’accoglienza e dell’ospitalità. 32 le squadre in lista per il Mondiale 2022.

Il calcio d’inizio della prima partita del torneo, tra i padroni di casa e l’Ecuador, invece, è atteso per le ore 17 in Italia (ore 19 in Qatar) direttamente dallo stadio Al-Bayt di Al Khor.

Cerimonia d’apertura Mondiali Qatar 2022: dove vederla in TV

È possibile vedere la cerimonia di apertura dei Mondiali 2022 in televisione? Certo che sì.

La Rai trasmetterà l’evento in diretta, a partire dalle ore 15 di domenica 20 novembre 2022, sul primo canale (Rai 1 appunto).

Sarà possibile vedere la cerimonia d’apertura anche in streaming su Rai Play, per godere della visione direttamente dal proprio smartphone, pc o tablet: basterà selezionare Rai 1 nella scelta dei canali.

Per vedere la cerimonia basterà semplicemente registrarsi sul sito web, oppure – per tablet e smartphone – scaricare l’applicazione di Rai Play.

Cerimonia d’apertura Mondiali Qatar 2022: programma e ospiti

Chi saranno gli ospiti che si esibiranno durante la cerimonia di apertura dei Mondiali 2022 in Qatar?

Già confermata la presenza di Jeon Jung-kook, uno dei membri della famosa band K-Pop dei BTS, mentre sembrano molto probabili le presenze di Shakira – ormai abituata ad esibirsi in occasione del torneo – e i Black Eyed Peas.

Sarà presente alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2022 anche la star di Bollywood, Nora Fatehi: sarà proprio lei a esibirsi cantando la canzone "Light the Sky" con gli artisti Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne.

Mondiali Qatar 2022: Dua Lipa smentisce la sua presenza

Nelle ultime ore è arrivata la smentita della partecipazione di Dua Lipa ai Mondiali 2022: la popstar ha comunicato tramite i social di non partecipare alla cerimonia di apertura in segno di protesta contro la normativa sui diritti umani vigente in Qatar. Infatti, è noto come il Qatar sia uno dei Paesi maggiormente conosciuti per il trattamento riservato ai lavoratori immigrati.

Dua Lipa, con un messaggio su Instagram ha dichiarato:

Ci sono state molte congetture circa la possibilità che mi esibisca alla cerimonia d’apertura del campionato del mondo in Qatar. Non mi esibirò.

E dopo aver affermato di sostenere – da lontano – l’Inghilterra, la pop star ha concluso:

Ci andrò quando manterranno gli impegni assunti sul fronte dei diritti umani.

Anche un’altra richiesta del Paese aveva destato scalpore: come riporta l’Associated press, è stata avanzata una richiesta degli organizzatori, che chiedevano la collaborazione di 1.600 tifosi per promuovere il Paese, pubblicando immagini e contenuti sui social sfruttando l’hashag #iamafan.

Non veniva richiesto esplicitamente di non screditare il Paese, ma semplicemente “non sarebbe apprezzato se tu screditassi il Paese e il campionato”.

Hayya Hayya è l’inno dei Mondiali 2022: cosa significa

L’inno ufficiale dei Mondiali 2022 è “Hayya Hayya”, il brano reaggaeton uscito il 1° aprile 2022 interpretato da Trinidad Cardona, Davido e Doja Aisha.

Questa canzone vuole essere un inno di speranza dopo tutte le polemiche scoppiate sul torneo, che lo hanno reso uno dei più dibattuti della storia. Il significato di “Hayya Hayya” dalla lingua araba è “Meglio insieme”, e racconta la voglia di fare festa a qualsiasi ora del giorno.

Dopo due anni di pandemia, quindi, c’è la voglia di tornare a riunirsi negli stadi per godersi la passione per lo sport, al di là di ogni altra cosa. Nonostante tutto, questo Mondiale sarà uno dei più discussi della storia.