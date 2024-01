Di cosa parla e quando esce "Monkey Man", l'attesissimo film thriller di Dev Patel

Il periodo prospero del cinema entra sempre più nel vivo grazie all'uscita dei prossimi film della stagione, tra cui rientra anche Monkey Man.

La pellicola vede la firma di uno degli attori più amati della sua generazione, Dev Patel, che approda ora dietro la macchina da presa: scopriamo tutte le curiosità su Monkey Man.

Monkey Man è in arrivo: di cosa parla il film di Dev Patel

Dopo aver svelato il significato di Povere Creature, non resta che addentrarsi in un altro titolo molto atteso dell'anno, Monkey Man.

Il thriller d'azione vede lo stesso regista, Dev Patel, nei panni del protagonista Kid, pronto a vendicarsi contro i leader corrotti che hanno ucciso sua madre, screditando sempre più i poveri e i deboli.

Per guadagnarsi da vivere, Kid viene picchiato a sangue dai lottatori più famosi in un fight club, ottenendo in cambio denaro mentre indossa una maschera da gorilla.

La vendetta scorre però nelle vene del protagonista, portandolo ad architettare un piano in cui l'azione ne è protagonista: nasce così un film thriller che lascerà tutti col fiato sospeso, anche grazie al cast che ha preso parte al progetto.

Il cast di Monkey Man: Dev Patel torna sullo schermo come attore e regista

Il suo esordio in The Millionaire, il suo dolore in Lion-La strada verso casa e la commozione nata grazie al suo ruolo in una delle serie tv romantiche più famose di Amazon Prime, sanciscono Dev Patel come uno degli attori più amati degli ultimi anni.

Il suo volto mancava dal grande schermo da un po' di anni e, dopo aver partecipato a uno degli ultimi corti di Wes Anderson, Dev Patel ritorna al cinema e questa volta non solo davanti la macchina da presa.

Monkey Man è infatti l'opera prima del regista che ha attirato l'attenzione dei produttori, volendo scommettere sulla pellicola che, secondo i critici, è destinata a un grande successo.

Contribuisce a ciò anche il cast del film, composto da vari nomi che hanno partecipato a diversi prodotti di successo, tra cui:

• Sharlto Copley (District 9);

• Sobhita Dhulipala (Made in Heaven);

• Pitobash (Million Dollar Arm);

• Vipin Sharma (Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio);

• Ashwini Kalsekar (Ek Tha Hero);

• Adithi Kalkunte (Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio);

• Sikandar Kher (Aarya);

• Makarand Deshpande (RRR).

Non resta allora che scoprire quando sarà possibile vedere Monkey Man.

Quando esce Monkey Man

Manca sempre meno all'arrivo delle sale di Monkey Man, film che inizialmente aveva visto una prima distribuzione sulla piattaforma Netflix.

Negli ultimi mesi, però, c'è stato un cambio di rotta voluto da Jordan Peele, produttore che, stupito dal confezionamento della pellicola, ha voluto fortemente che Monkey Man potesse essere proiettato in sala.

Il pubblico potrà così assistere al debutto alla regia di Dev Patel a partire dal 4 aprile, data in cui Monkey Man uscirà nelle sale di tutta Italia.

