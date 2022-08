Qual è il gioco che ha scatenato più liti tra amici di ogni altro? Nessuno ha dubbio sulla risposta: Monopoly e il suo famigerato Parco della Vittoria che ha metaforicamente ridotto sul lastrico chiunque non lo possedesse. Negli anni il gioco da tavolo più coinvolgente di tutti si è aggiornato: dalle lire agli euro fino ad avere addirittura dei pos in miniatura per i pagamenti. Insomma, la Hasbro ha sempre tenuto Monopoly al passo con i tempi. Ecco che la casa di produzione del gioco ha annunciato l’uscita per il prossimo ottobre di una variante a tema: Britney Spears sarà la protagonista del prossimo Monopoly.

Dove comprare in Italia il Monopoly di Britney Spears

L’anima nera della reginetta del pop dei primi anni 2000 riuscirà a sconvolgere grafica e styling del Monopoly, tra glitter, divise da liceali e soggiorni in comunità per la disintossicazione. Fino al prossimo giro. Già in commercio in America, il Monopoly dedicato a Britney Spears non ha un costo tanto superiore rispetto al classico: intorno ai 40 dollari. Finora al di fuori degli Stati Uniti è possibile acquistare il Monopoly di Britney Spears solo online. Le istruzioni sono in lingua inglese, in modo da poter arrivare a casa dei fan di tutto il mondo.

La curiosità di sapere con cosa verrà sostituito il Parco della Vittoria è tanta. E ogni volta che uno sfortunato giocatore è portato dai dati a passare per il Parco della Vittoria, dal Monopoly stesso dovrebbe risuonare "Ops, I did it again". Per sapere se questi piccoli sogni si saranno realizzati dovremmo aspettare ottobre 2022, data di uscita del gioco.

La collaborazione di Britney Spears con la Hasbro è una delle prime a essere fatta da quando l'ormai quarantenne regina del pop non è più sotto la tutela giurisdizionale del padre e ha potuto prendere in mano il suo patrimonio acculutato negli anni. Un lungo processo, appoggiato, supportato e seguito dal movimento #freebritney, ha portato all'emancipazione della cantante di "Baby one more time". Finalmente può tornare a disporre della sua vita e delle sue finanze. Si vocifera che probabilmente sarà la prossima voce del Superbowl 2023.

Le varianti del Monopoly

Un Monopoly per tutti i gusti! Infatti negli anni sono state rilasciate edizioni leggermente diverse dall’originale. Per gli amanti dei viaggi, attraverso il lancio dei dati si può andare a spasso per i luoghi più belli d’Italia o del mondo. Per i più piccoli c’è il Monopoly Junior, con tante schede colorate e animali simpatici, per piccoli monopolisti in erba.

E poi ci sono le varianti fantasy. Per gli amanti dei giochi di potere di Westeros, in Italia è disponibile la versione de “Il trono di spade”. Sicuramente il vincitore e monopolista di turno sarà parente spirituale dei Lannister. E infine quella a tema “Star Wars”, per gli amanti della saga stellare di George Lucas.

