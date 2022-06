Ecco allora cosa sappiamo sul cast scelto per il film, la sua trama e qualche interessante curiosità attorno alla pellicola.

Moschettieri del Re - La penultima missione è un film in costume del genere della commedia del 2018 scritto e diretto dal famoso regista, sceneggiatore e attore Giovanni Veronesi , basato come si può facilmente notare dal titolo, sui celebri romanzi di Alexandre Dumas e interpretato da famosissimi attori italiani.

Moschettieri del Re, la trama del film di Giovanni Veronesi

Gli ex moschettieri conducono le loro vite lontano dai combattimenti, tra chi si occupa dei suoi maiali e dagli anni da moschettiere ha ereditato un ginocchio malandato, chi si è dato all'eros e agli incontri bisessuali, chi invece è diventato un abate e infine chi vecchio e depresso, è ormai schiavo dell'alcol e dell'oppio.

Nel frattempo però, al governo di una Francia piegata dalle guerre di religione è salita la regina Anna d'Austria , che ha preso il posto del figlio Luigi XIV. E sarà proprio la sovrana a convocare gli acciaccati moschettieri, per affidare loro un'altra missione .

Protagonisti ed altri attori, il cast completo

Come dicevamo, il cast del film è composto da attori italiani d'eccezione . Ad interpretare i protagonisti ci sono infatti Pierfrancesco Favino e Valerio Mastranderea , che prestano i propri volti rispettivamente a D'Artagnan e Porthos , Sergio Rubini e Rocco Pappaleo sono invece Aramis e Athos .

Oltre ai quattro protagonisti assoluti, fanno poi parte del cast anche altri attori quali Margherita Buy che interpreta la regina Anna d'Austria, Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Raffaele Vannoli, Valeria Solarino e infine, Andrea Bonella.

Il sequel e dove vedere il film

Nel 2020 il film di Giovanni Veronesi ha avuto il suo sequel. Ai Moschettieri del Re è infatti seguito Tutti per 1- 1 per tutti che, senza farvi ulteriori spoiler se non lo avete visto, vede solo tre dei quattro protagonisti, almeno fisicamente parlando. Piccola curiosità sul cast del sequel: a farne parte c'è anche Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, che interpreta un casellante.

Inoltre, se nel primo film la colonna sonora è stata affidata ai Gratis Dinner, gruppo in cui milita Luca Medici conosciuto meglio come Checco Zalone, nel sequel oltre ad essere curata dal gruppo musicale Musica da Ripostiglio, vi è anche la presenza del brano La cura, dell'intramontabile Franco Battiato, che prima della sua dipartita ne aveva reso disponibile l'utilizzo per la realizzazione del film.

Se il film vi ha incuriosito, sappiate che potete vederlo previo abbonamento nelle piattaforme di streaming di Netflix, Prime Video e NowTv mentre potete farlo a noleggio o acquisto su CHILI, GooglePlay e AppleTV.