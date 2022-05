Non è facile orientarsi in una città che non si conosce. Ma quando si viaggia, sapersi muovere è fondamentale! Se hai in programma un viaggio a Lisbona questo articolo fa per te. Tutte le informazioni e i consigli sui mezzi pubblici della capitale portoghese!

Ancora non sei partito e già ti stressa l’idea di non avere idea di come muoverti una volta arrivato? Nessun problema. In questo articolo tutti i segreti dei trasporti pubblici di Lisbona e anche una buona dose di consigli per non arrivare impreparati.

Ma, soprattutto, per risparmiare!

Quale mezzo prendere dall’aeroporto al centro? Quali mezzi usare tra metro, autobus, tram e treno? Cosa sono gli Elevador e perché sono utili? Quanto costano i biglietti e come si acquistano? Tutte le risposte!

Muoversi a Lisbona: mezzi pubblici per l’aeroporto! Quale prendere?

Appena atterrati a Lisbona la prima difficoltà che si pone è quella di arrivare in centro città. L’aeroporto di Lisbona, in realtà, è piuttosto vicino al cuore pulsante della capitale portoghese: 5/7 km, ovvero circa 30 min di tragitto.

Ovviamente, se preferisci puoi optare per un comodo taxi che gestisce i tuoi bagagli e ti deposita direttamente sulla porta dell’hotel. Ma non disdegnare anche i mezzi pubblici che sono molto comodi, frequenti e altrettanto veloci.

Quali sono quindi le soluzioni migliori?

- Metropolitana: segui le indicazioni del terminal per raggiungere l’ingresso della metro. Subito scesi le scale si trovano circa 6/7 postazioni elettroniche per l’acquisto di biglietti, debitamente sorvegliate da personale addetto che ti aiuterà qualora fossi in difficoltà. Sono presenti anche due sportelli che però sono solitamente molto più affollati. Il biglietto corsa singola viene alla modica cifra di 1,40€ con l’obbligo di acquisto della VivaViagem a 0,50€ di cui si parlerà più avanti. A seconda della zona che devi raggiungere, potrai usufruire di ben 4 linee che coprono buona parte del centro di Lisbona;

- Autobus: in questo caso hai ben due opzioni, optare per l’AeroBus, ovvero un autobus espresso che effettua solo questo tragitto. In funzione dalle 7.30 alle 23.00 con corse ogni 20-25 minuti. Leggermente più costoso della metro: viene 4€ e ovviamente le fermate sono determinate e meno numerose di quelle raggiungibili con la metropolitana. Alternativa è l’autobus urbano che costa 1,40€ (prezzo standard di una corsa con i mezzi pubblici) e, a seconda di quello che prendete, ci sono diverse opzioni di fermate. I più frequenti sono i numeri 783 – 705 – 744 – 722;

- Transfer e navette condivise: non si tratta di un vero e proprio mezzo pubblico ma permette di smezzare il costo della tratta tra diversi passeggieri. Operati con auto o minivan, diversi soggetti privati o compagnie saranno pronti ad accoglierti a Lisbona e portarti davanti al tuo alloggi occupandosi di valigie e bagagli.

Tram 28: il mezzo pubblico che è anche giro turistico!

Se appena appena ti sei informato sulle attrazioni di Lisbona, sicuramente non puoi non aver sentito parlare del Tram 28. Infatti, oltre ad essere un vero e proprio mezzo pubblico, è considerato anche “trenino turistico” per vari motivi

- Innanzitutto, è composto da carrozze vintage de secolo scorso. Sembrerà di fare un salto nel passato. Oltre al fatto che potrai dire di aver viaggiato su un vero e proprio simbolo di Lisbona; - Inoltre, è caratteristico in quanto la tratta che percorre tocca tutti i principali monumenti della capitale portoghese permettendoti di visitarla comodamente seduto. Passa per i quartieri storici come Baixa, Alfama, Barrio Alto.

Cosa sapere prima di prendere questo mezzo? Sicuramente che è sempre molto affollato per i motivi sopra descritti. Per cui le due soluzioni migliori sono: prenderlo la mattina presto o la sera tardi, oppure fare il percorso all’incontrario partendo dal capolinea.

Inoltre, essendo a tutti gli effetti un vero e proprio mezzo pubblico, non ti puoi scordare il biglietto alla modica cifra di 1,40€.

Ultima considerazione è che la tratta completa (capolinea-capolinea) dura ben 40 minuti! E devi considerare anche il ritorno. Per cui potresti pensare di usufruirne solo per una parte, oppure dovrai organizzarti bene per inserire questa attrazione all’interno del tuo calendario di viaggio.

Elevador: gli ascensori di Lisbona!

Si tratta di veri e propri ascensori o anche funicolari che sono molto frequenti a Lisbona. Perché? Lisbona è una città collinare che presenta un dislivello fino ad un massimo di 45/50 mt sul livello del mare. Ovviamente questo comporta la presenza di scalinate e salite molto ripide.

Come ovviare a questo problema? Gli Elevador! Caratteristici e storici di Lisbona, permettono di raggiungere qualsiasi punto della città a partire dalla parte più bassa fino a quella più alta.

Uno dei più famosi è l’Elevador de Santa Justa che si trova nel quartiere Baxia in centrissimo e porta fino al quartiere Barrio Alto. Risale al 1902 e ad oggi conserva tutto lo stile dell’epoca. È l’unico vero e proprio ascensore.

Gli altri, infatti, sono più assimilabili a funicolari. Si presentano come piccole carrozze gialle anch’esse risalenti agli inizi del 1900. Per citarne alcuni: Ascensor Da Bica che percorre una zona di movida notturna, Ascensor Da Gloria che arriva al Miradouro de São Pedro de Alcântara, Ascensor Do Lavra eletto nel 2002 monumento nazionale insieme a tutti gli altri.

Metro, Treno, Tram e Autobus: cosa prendere a Lisbona?

I mezzi di trasporti pubblici di Lisbona sono numerevoli, molto frequenti e anche piuttosto in orario. Permettono di raggiungere tutti gli angoli della città risparmiandoti le ingenti e ripide salite. Ma puoi usarli anche per esplorare i dintorni della capitale portoghese.

- Metropolitana: avviata piuttosto di recente, risale infatti al 1955. Si compone di 4 linee: azzurra (da nord est fino al centro), verde (da nord ovest fino al centro), rossa (da ovest a est) e gialla (da nord a sud ovest). Molte delle fermate presentano un’architettura interessante: a seconda dei casi si possono vedere azulejos o arte moderna;

- Treno: la stazione principale di Lisbona è quella di Rossio che è posizionata nel centro storico in palazzo d’epoca. Da qui partono tutti i treni per qualunque direzione. L’accesso e l’uscita dalle principali fermate presenta delle barriere scorrevoli che si aprono solo in presenza di biglietto valido. Ma non sono tutte così!

- Tram: qualunque foto o guida di Lisbona vi mostrerà foto dei tipici tram di questa città. Abbiamo già parlato del famoso Tram 28 ma se vuoi un’alternativa è molto pittoresco anche il Tram 15;

- Autobus: classico mezzo di trasporto presente in qualsiasi città. Le fermate sono riconoscibili e sono anche ben esposti i numeri che fermano in quel punto. Le difficoltà sono capire la direzione da prendere nonché, una volta a bordo, capire qual è la tua fermata!

Abbonamenti e biglietti singoli: come e dove acquistare titoli di viaggio per i mezzi pubblici a Lisbona

Come già anticipato, i costi dei mezzi di trasporto pubblici di Lisbona sono davvero irrisori! Seppur non ci sia grande presenza di controllori, sicuramente non si può accedere su tram e bus senza titolo di viaggio (perché l’autista si assicura che esso sia valido) o nelle stazioni metro e treno per cui l’accesso è possibile solo con il via libera delle porte di accesso elettroniche.

Come fare ad acquistare i biglietti? Ricordate sempre che fare il biglietto sul mezzo (autobus e tram) comporta un sovrapprezzo di 1,60€! Finirai per pagare il tuo titolo di viaggio ben 2€ contro l’1,40€ solito.

Nella metro è impossibile accedere senza biglietto, mentre per il treno esistono alcune stazioni senza barriere all’ingresso: ma devi comunque stare attento alla tua destinazione! Infatti, seppur tu possa salire indenne e nessun controllore ti verrà a disturbare durante il viaggio, arrivati alla meta (soprattutto se è capolinea) ti potresti trovare di fronte alle barriere in uscita inaccessibili senza biglietto valido.

La soluzione migliore è l’acquisto della VivaViagem, carta ricaricabile, del costo di 0,50€ che ti permette di caricare qualsiasi titolo di viaggio tu abbia necessità. Che siano abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili, oppure biglietti singolo.

Due accortezze:

- Innanzitutto, per ricaricare la VivaViagem devi affidarti alle macchinette elettroniche perché, se ti presenti allo sportello, ti verrà irrimediabilmente emessa una nuova carta al costo di 0,50€;

- Inoltre, seppur tali macchinette non siano così complesse da utilizzare, devi ricordarti che non tutte ti permettono di acquistare il titolo di viaggio che hai bisogno. Ovvero, se fai un abbonamento, per esempio, giornaliero, esso varrà per 24h dalla convalida su qualunque mezzo pubblico. Ma se necessiti di una sola corsa, dovrai premurarti di effettuare l’acquisto presso la macchinetta giusta: alla stazione dei treni se vuoi usare il treno o alla stazione della metro per metropolitana, autobus e tram.

Queste piccole tips sono importanti per risparmiare soldi: un biglietto acquistato nel posto sbagliato non è rimborsabile e nemmeno utilizzabile per altri mezzi!

Infine, come già anticipato, è necessario monitorare la validità dei propri titoli di viaggio per evitare di rimanere bloccati all’uscita. Le macchinette di acquisto ti permettono anche di vedere i titoli di viaggio caricati attualmente sulla tua VivaViagem nonché il loro periodo di validità. Prima di addentrarti in metro o treno, assicurati che il tuo biglietto sia in corso di validità e lo sarà anche all’arrivo a destinazione, se no potresti non riuscire ad aprire le barriere all’uscita.

Attenzione: non acquistare la Lisboa Card!

Potrebbe sembrare un consiglio strano, ma è sicuro che la Lisboa Card non è un investimento che fa per tutti. Innanzitutto, costa parecchio se confrontata ai prezzi degli abbonamenti dei soli mezzi.

E qualcuno potrebbe obiettare che sono compresi anche parecchi musei e sconti sugli stessi. Vero ma non sempre il gioco vale la candela!

Infatti, almeno il 50% delle attrazioni comprese non sarà possibile visitarle materialmente nel periodo di validità, un altro altrettanto 50% potrebbero tranquillamente essere attrazioni che non sono di tuo interesse, e un altro altrettanto 50% sono prevalentemente attrazioni scontate ma non gratuite.

Per cui, a fare bene i conti, acquistare titoli di viaggio in abbonamento o singoli e le entrate alle attrazioni è spesso molto più conveniente che acquistare la Lisboa Card! Provare per credere.