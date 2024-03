Muschio Selvaggio si ferma: l'annuncio di Fedez "tre puntate e chiudiamo"

Questo annuncio è avvenuto durante l'ultima puntata registrata, che andrà online il 11 marzo. Tuttavia, le incertezze e le difficoltà legali hanno gettato un'ombra sulla continuazione del progetto. Scopriamo cosa ha portato a questa decisione e quali sono le implicazioni di questo stop.

Le ragioni dietro la decisione di fermare Muschio Selvaggio

Fedez e Davide Marra hanno annunciato la pausa di Muschio Selvaggio, citando le recenti difficoltà incontrate. Tuttavia, non sono entrati nei dettagli delle questioni legali in corso, ma hanno sottolineato che la situazione era diventata insostenibile lavorativamente per tutti i coinvolti. Il riferimento principale è lo scontro legale con Luis Sal riguardante le quote della società che gestisce il podcast.

Il contenzioso legale tra Fedez e Luis Sal

Al centro del contenzioso legale c'è la disputa sulla proprietà del marchio Muschio Selvaggio. L'ordinanza emessa dal tribunale di Milano ha disposto il sequestro della quota di Fedez, detentore del 50% della Muschio Selvaggio s.r.l, attraverso la società gestita da sua madre. Questa decisione ha sollevato interrogativi sulla continuazione del podcast.

Secondo l'entourage di Luis Sal, il tribunale ha accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l., società amministrata dalla madre di Fedez, promosso dalla Luisolve s.r.l., società di Luis Sal. Questo ha portato alla possibilità che la società di Luis Sal rilevi le quote di Fedez, escludendolo dalla gestione del podcast.

Tuttavia, Fedez e i suoi legali hanno respinto questa interpretazione, sottolineando che l'ordinanza è di natura cautelare e che la causa per decidere sul merito della questione non è ancora iniziata.

La pausa di Muschio Selvaggio: implicazioni e prospettive future

La decisione di fermare Muschio Selvaggio solleva interrogativi sul futuro del podcast. Fedez e Marra hanno espresso la volontà di portare avanti il progetto, ma le incertezze legali rendono difficile prevedere cosa accadrà nei prossimi mesi. La pausa potrebbe rappresentare un momento di riflessione e valutazione delle opzioni disponibili per affrontare la situazione.

La decisione di fermare Muschio Selvaggio è stata annunciata da Fedez e Davide Marra in seguito alle recenti difficoltà legali e al contenzioso sulla proprietà del marchio. Sebbene entrambi abbiano manifestato la volontà di continuare il podcast, le incertezze e i contenziosi legali pongono interrogativi sul futuro del progetto. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se Muschio Selvaggio tornerà in onda in futuro.