Mercoledì 26 ottobre la band rock arriva in Italia con il nuovo disco “Will of the people” per un appuntamento imperdibile. Ecco cosa sapere prima del concerto e l'ordine dei brani con cui si esibirà.

Milano avrà l’occasione di accogliere i Muse, la band britannica famosa in tutto il mondo impegnata in un tour che vedrà poche date in giro per il mondo, quali Austria, Germania, Francia.

Il concerto è sold-out da diversi mesi e non sono più disponibili biglietti su alcuna piattaforma, nonostante il costo (92 euro circa).

Vediamo a che ora inizia il concerto, come raggiungere l'evento e la scaletta completa delle canzoni che canteranno, dai maggiori successi alle ultime uscite.

Muse in concerto questa sera 26 ottobre all’Alcatraz di Milano, tutte le info utili

La band rock alternativo britannica si esibirà sul palco milanese in concerto a dir poco unico. Il programma della serata prevede sia l’esibizione di alcuni dei successi più conosciuti che la presentazione del nuovo disco “Will of the people” descritto come “un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo”.

Matt Bellamy, frontman della band, ha dichiarato che le canzoni del nuovo album risentono:

“della crescente incertezza e instabilità nel mondo e di eventi come la pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo d'insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell’ordine globale”.

Vediamo come arrivare comodamente all'Alcatraz per partecipare al concertocon i vari mezzi a disposizione.

Come raggiungere l’Alcatraz a Milano

É possibile raggiungere l’Alcatraz sia con i propri mezzi che con i mezzi pubblici, ecco i percorsi da seguire.

In macchina

É necessario imboccare la Tangenziale Est, prendere l’uscita Viale Zara/Fulvio Testi e tenere la destra per svoltare in Viale MArche fino a Piazzale Maciachini, a dopo circa 1 km troverete l’Alcatraz sulla vostra sinistra.

Nei dintorni potrete trovare dei parcheggi a pagamento dove poter lasciare la macchina.

Con i mezzi pubblici

Ci sono anche diverse soluzioni per raggiungere il concerto senza spostare la macchina dal garage di casa, ecco quali sono: in metropolitana attraverso la linea M3 gialla scendendo alla fermata Maciachini con il passante ferroviario scendendo alla fermata Milano Lancetti in tram dovrete prendere la linea 2 fermata Farini Stelvio o in autobus con le linee 90/91/92/70 sempre Farini Stelvio

Orario e scaletta completa delle canzoni

Sarà possibile accedere al concerto live dei Muse a partire dalle 21.00. Di seguito la scaletta completa dei brani che la band canterà:

Will of the People

Assassin

[Drill Sergeant]

Psycho

Won’t Stand Down

Interlude

Hysteria

We Are Fucking Fucked

The Gallery

Compliance

Liberation

Space Dementia

Minimum

You Make Me Feel Like It’s Halloween

Supermassive Black Hole

Prelude

Starlight

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia