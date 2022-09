La cultura, possiamo dirlo, è una forma di eredità dei popoli, è un ricordo dei tempi che furono e in alcuni casi anche un monito per il futuro. Proprio per celebrare la cultura a settembre ritorna l'interessante iniziativa che apre le porte dei musei ai visitatori per il solo costo di 1 euro. Ecco di cosa si tratta più nello specifico e le strutture che aderiscono regione per regione.

Musei a 1 euro, ecco quando: le date da segnare sul calendario

Salutiamo l'estate e accogliamo il coloratissimo autunno con un week end passato all'insegna dell'arte e della cultura! Caso vuole infatti che l'iniziativa cada proprio in concomitanza con l'equinozio che da quella calda passa alla mezza stagione.

Il 24 e il 25 settembre i musei che aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio 2022 faranno pagare il biglietto d'ingresso solo 1 euro! Se anche voi quindi avete voglia di fare un'ultima gita fuori porta prima che le temperature si abbassino ancora di più, ecco alcuni spunti sulla meta.

Sostenibilità e cultura, di cosa tratta l'iniziativa

Il tema della sostenibilità tocca molto soprattutto le nuove generazioni. La sostenibilità però non riguarda solo l'ambiente, ma anche la cultura, la storia dell'uomo. Perché così come è giusto che gli adulti di domani vivano in un mondo più pulito di quello di oggi, è altrettanto giusto alimentare la loro memoria con ciò che fu il passato.

Non a caso come titolo per questa iniziativa europea è stato scelto "Patrimonio culturale sostenibile: un'eredità per il futuro" e proprio per questa occasione si organizzeranno visite guidate, aperture straordinarie anche serali e non mancheranno poi diversi eventi sulla medesima tematica.

Tutte le informazioni complete comunque sono disponibili cliccando sul sito del Ministero della Cultura.

I musei che aderiscono

Stando al lunghissimo elenco riportato sul sito del Ministero, dal Nord al Sud Italia sono davvero tantissimi i musei che prendono parte alle Giornate Europee del Patrimonio 2022. Se avete quindi intenzione recarvi in una delle nostre meravigliose città d'arte nel week end tra il 24 e il 25 settembre, il consiglio è quello di sbirciare in questa lista per scovare il museo più di vostro interesse.

Tra quelli che aderiscono comunque ci sono:

Il Museo Nazionale del Cinema e il Museo Egizio di Torino

La casa natale di D'Annunzio a Pescara

La Pinacoteca Nazionale di Bologna

Il Museo Storico di Trieste e il Parco del Castello di Miramare

Tutti i musei e i luoghi storici a Roma

Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

La Galleria dell'Accademia (e altri luoghi culturali) a Firenze

Le Gallerie dell'Accademia di Venezia

Il Museo Nazionale di Palazzo Reale a Pisa

La Chiesa di Santa Maria Maggiore ad Assisi

Queste, come dicevamo, sono solo alcune delle città e dei luoghi di cultura tra quelli più noti su suolo italiano che ospiteranno l'iniziativa. La lista infatti è davvero molto lunga e con tantissime mete che soddisfano i gusti di ognuno, da chi ama l'arte, chi la letteratura e chi invece la storia.