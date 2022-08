Buone notizie per gli amanti dell'arte e della cultura. A Ferragosto in alcuni musei l'ingresso sarà ad appena 1 euro e in altri addirittura gratuito! Ecco dove e quali sono quelli che hanno aderito all'iniziativa.

Se a Ferragosto non avete alcuna vacanza in programma ma non volete neanche restare a casa potreste approfittare di un'interessante iniziativa indetta dai musei di Torino per visitare la città e tutto ciò che ha da offrire. Di cosa si tratta? Ve lo spieghiamo subito!

Ferragosto culturale, a Torino visitare i musei costerà 1 euro

Torino è una delle città italiane più ricche di luoghi da visitare. Tra palazzi storici e iniziative culturali qui è davvero impossibile non trovare qualcosa da fare e annoiarsi, anche a Ferragosto. Si sa infatti che il ponte che comprende questa data per chi resta in città è davvero un mortorio con la maggior parte delle attività chiuse.

Ecco allora che numerosi musei torinesi hanno deciso non solo di tenere aperte le proprie porte anche il 15 di questo mese ma anche di far pagare il biglietto d'entrata a un prezzo davvero irrisorio, ovvero appena 1 euro e in alcuni l'ingresso è addirittura gratuito! Ecco allora una lista di tutti quelli che hanno aderito.

La lista dei musei che hanno aderito all'iniziativa

Per aiutarvi a mettere insieme un breve itinerario delle cose da vedere abbiamo radunato in una lista tutti i musei di Torino che hanno deciso di restare aperti a Ferragosto a un costo davvero conveniente per i visitatori.

Come vi abbiamo già anticipato se per entrare in alcuni musei si tratta di pagare solo una piccolissima cifra, in altri l'ingresso è gratuito.

I musei a 1 euro:

Palazzo Madama

GAM

MAO, Museo d'Arte Orientale

Museo della Montagna

Fondazione Accorsi/Ometto

Fondazione Merz

Museo della Sindone

I musei a ingresso gratuito:

Museo Pietro Micca

Museo della Frutta

Borgo Medievale

Polo Museale dell'Università (Musei Lombroso e di Anatomia)

Aperture straordinarie ed eccezioni:

Museo Nazionale del Risorgimento (alle ore 15:30 è prevista una visita guidata al costo di 4 euro, da aggiungere all'euro per l'ingresso)

Museo della Radio e della Televisione (ingresso gratuito dalle 9:30 alle 18:30)

Castello di Rivoli (ingresso gratuito dalle 11:00 alle 17:00)

Pinacoteca Agnelli (ingresso gratuito dalle 11:00 alle 21:00 alla Pista 500, ingresso a 1 euro dalle 11:00 alle 21:00 alle mostre di Sylvie Fleury e Pablo Picasso con Dora Maar)

Museo Egizio (apertura straordinaria dalle 9:00 alle 18:30)

Musei, ma anche cinema e piscine

Se non siete "tipi da museo" non temete, Torino ha pensato anche a voi! A Ferragosto rimarranno aperti alcuni cinema, tutti con programmazioni interessanti e per tutti i gusti:

Cinema Ambrosio (fino al 17 agosto è possibile la visione de Il Castello errante di Howl, del maestro Hayao Myazaki)

Greenwich Village (disponibile la visione di Elvis, uno dei film del momento con i nostri Maneskin nella colonna sonora originale)

Ideal Cityplex (se vi piace il genere horror non potete perdervi O.V. Nope)

UCI Lingotto

Anche alcune piscine resteranno aperte per la gioia di chi invece sarà alla ricerca di un po' di ristoro per prendersi una brevissima pausa dal caldo torrido. Saranno a disposizione le strutture di Trecate, Franzoj, Colletta e Lido.

A Milano restano aperte le Gallerie d'Italia

Non solo "la magica" Torino, per il 15 di agosto anche a Milano un importante sito di esposizioni come le Gallerie d'Italia ha deciso sì di rimanere aperto, ma anche di farlo con ingresso gratuito.

Qui si potranno percorrere gli interessanti percorsi espositivi organizzati da Intesa Sanpaolo che ha reso disponibile il proprio patrimonio artistico e architettonico.