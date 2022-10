Torna l’iniziativa del Ministero della Cultura per aprire i musei gratuitamente, almeno per un giorno. Scopriamo quando e dove approfittare di questa opzione.

Arte e cultura italiana sono certamente qualcosa che tutto il mondo ci invidia, infatti sono tantissimi i turisti che ogni anno decidono di prendere l’aereo e venire a visitare il nostro Paese e tutte le sue meraviglie, da nord a sud.

Oltre alle diverse architetture che caratterizzano varie città italiane e i meravigliosi paesaggi che si possono ammirare in ogni dove, anche i musei sono luoghi molto visitati e che purtroppo spesso sono sottovalutati dal popolo italiano stesso.

Vediamo dunque come funziona l’iniziativa #domenicaalmuseo del Ministero della Cultura, quando e dove sarà valida.

Data e regole per visitare i musei gratis

Questa iniziativa era già attiva prima della pandemia, infatti già dal 2014 è possibile visitare moltissimi musei gratuitamente la prima domenica del mese, ma con l’avvento del Covid è arrivato il blocco anche per loro. Solo dal 3 aprile 2022 è stata ripresa questa tradizione tanto bella quanto attesa.

Anche per il prossimo mese, dunque, i visitatori dei musei e parchi archeologici statali potranno ammirare le meraviglie del patrimonio culturale del nostro Paese senza dover spendere nulla, ma solo durante la giornata di domenica 2 ottobre.

Ci sono però alcune raccomandazioni da seguire: prima di tutto è necessario rispettare le misure di sicurezza ufficiali, secondo cui non è più necessario né il green pass né la mascherina (anche se è comunque consigliato portarla) e poi controllare quali musei sono visitabili solo su prenotazione.

Quali musei saranno gratis domenica 2 ottobre?

La lista è molto lunga, infatti quasi tutte le regioni italiane aderiscono a questa iniziativa e sono veramente tanti i musei statali e i parchi archeologici che saranno visitabili gratis per un giorno questa domenica.

Vediamo dunque alcuni tra i più famosi in Italia per non perdere questa occasione:

Galleria degli Uffizi e Galleria dell’Accademia (Firenze)

Musei archeologici nazionali (Venezia, Reggio Calabria, ecc.)

Pinacoteca di Brera (Milano)

Parco archeologico del Colosseo, Foro Romano e Palatino (Roma)

Reggia di Caserta e Parco Reale (Caserta)

Museo di Capodimonte, Palazzo Reale, Crypta Neapolitana, Certosa di San Martino, Parco archeologico di Pompei ed Ercolano (Napoli)

Casa natale di Gabriele D'Annunzio (Pescara)

Pinacoteca Nazionale (Bologna)

Grotte di Catullo (Sirmione)

Museo archeologico nazionale dell’Umbria e Galleria nazionale dell'Umbria (Perugia)

