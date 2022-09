Il Museo dei Sognatori sbarca in Italia e apre le sue porte a Milano. Ecco tutte le informazioni su prezzi, biglietti e per quanto tempo è aperta l'istallazione, per un'esperienza unica e particolare da fare con gli amici e condividere sui social.

Stiamo parlando del “Museo Dei Sognatori”, (MOD, Museum of Dreamers), un luogo unico e suggestivo per vivere un’esperienza da sogno e viaggiare con la fantasia in coloratissime location stravaganti.

La mostra immersiva ha aperto a Milano il 20 settembre ed offre ben 15 installazioni in location da sogno in cui poter scattare foto super instagrammabili. Ma di cosa si tratta?

Che cos'è il Museo dei Sognatori

Oltre 2 mila metri quadrati di superficie sono pronte per offrire un’esperienza unica nel pieno centro milanese. Infatti, il progetto è stato realizzato a pochi passi dal Duomo di Milano, in Piazza Beccaria.

Ogni visitatore avrà l’occasione di tuffarsi (letteralmente) in un viaggio onirico all’interno delle 15 installazioni, dove potrà scattare foto uniche ed ispirazionali da condividere con la propria community social.

Il progetto è stato realizzato dalle gemelle Giulia ed Elena Sella. Le due giovani founder del noto studio creativo milanese specializzato in allestimenti DesignByGemini, hanno voluto unire tecnologia e arte al design della comunicazione, due settori chiave strategici, da sempre sotto l’occhio attento e curioso della capitale della moda.

Ruolo chiave delle 15 installazioni è il messaggio implicito che si cela dietro ognuna di esse. Infatti, ciò che vuole veicolare il progetto, è un messaggio motivazionale profondo e ottimista, che prende le distanze da quel mondo sempre troppo schematico e razionale, che inevitabilmente limita edallontana la natura creativa di ognuno di noi.

Lo scopo del Museo dei sognatori è quello di spingere i suoi visitatori, specialmente i più giovani, a lasciare andare paure e limiti per pensare fuori dagli schemi dando voce alla propria creatività. Ed è proprio questo approccio positivo e speranzoso, che ha dato vita alle installazioni Never Stop Dreaming (Non smettere mai di sognare) e Free Your Power (Libera il tuo potere), le quali catapultano i presenti in stanze di specchi e luci, creando una realtà modificata e moltiplicata all’infinito, quasi a simboleggiare la capacità di ognuno di cambiare la realtà che lo circonda.

Quanto costa e come prenotare l’ingresso al Museo dei Sognatori

Per prendere parte a questo gioco fotografico, è necessario prenotare il proprio ingresso per tempo. Il Museo è aperto al pubblico fino al 18 dicembre dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 20 da venerdì a domenica dalle 10 alle 22, con l’ultimo ingresso alle 21.

Il prezzo del biglietto d’ingresso è diviso per giorno della settimana e fasce d’età. In particolare:

da lunedì a venerdì il prezzo del biglietto intero è di 18 euro; il prezzo ridotto (minori di 16 anni e disabili) di 15 euro. Infine i bambini da 3 a 10 anni ad un prezzo agevolato di 12 euro;

nei weekend il prezzo intero è di 21 euro e quello ridotto a 18 euro. L'ingresso per gruppi e famiglie (due ragazzi fino ai 12 anni e due adulti) è di 15 euro a persona. Infine, i bambini da 3 a 10 anni ad un prezzo agevolato di 15 euro;

i bambini da 0 a 3 anni entrano gratis.

Leggi anche: Cosa fare e vedere a Milano spendendo poco: 10 posti completamente gratis da non perdere