Ami i musical? Questi sono i 7 migliori titoli disponibili su Netflix: ecco quali vedere

La programmazione di Netflix non scontenta nessuno. Si va dai film ai documentari fino alle imperdibili serie tv, abbracciando vari generi: drama, comedy, horror, thriller e anche musical. Di solito, quest'ultimo genere è particolarmente apprezzato da chi ama la musica, ma non solo. E proprio Netflix offre allo spettatore un ventaglio di opzioni per gli amanti del musical, con opere che si sono aggiudicate numerosi riconoscimenti e hanno fatto la storia del cinema: ecco quali sono le migliori disponibili sulla celebre piattaforma.

1. I 7 migliori musical su Netflix: la lista 2. Quali sono i musical più famosi? 3. Come ascoltare musica su Netflix? 4. Come scegliere cosa guardare su Netflix?

I 7 migliori musical su Netflix: la lista

Il network mette a disposizione dello spettatore un palinsesto davvero ricco di musical, sia recenti sia di qualche anno fa ma diventati ormai veri e propri cult.

1. A star is born

Prima esperienza dietro la cinepresa da parte dell'attore Bradley Cooper, che in questa pellicola veste anche i panni dell'attore protagonista. Accanto a lui c'è un'inedita Lady Gaga. La trama di A star is born racconta la storia di Jackson, un musicista che si innamora di Ally, cantante molto brava ma che sta rinunciando a vivere di musica. L'incontro tra i due sarà fortuito per la sua carriera. La colonna sonora "Shallow" ha vinto l'Oscar e il Golden Globe per la miglior canzone originale.

2. La La Land

Un'aspirante attrice e un musicista jazz si incontrano e si innamorano a Los Angeles. Entrambi cercano di seguire il loro sogno, ma la vita li porta in due direzioni diverse. Il cast vede Ryan Gosling ed Emma Stone protagonisti, alla regia Damien Chazelle. Una delle canzoni originali del film, "City of stars", ha vinto il premio Oscar.

3. Bohemian Rhapsody

Biopic sulla vita di Freddie Mercury, indimenticato frontman dei Queen, il film racconta la storia del cantante, le sue fragilità e la vita privata. Il titolo prende spunto da un'omonima canzone della band. L'attore protagonista, Rami Malek, ha ricevuto i premi Oscar e Golden Globe per la sua performance. Se sei un fan dei Queen, non puoi proprio perdertelo.

4. Tick, tick...BOOM!

Andrew Garfield dà prova delle sue doti canore in questa pellicola in cui interpreta Jonathan Larson, compositore statunitense. Vuole portare in scena un suo musical, ma alla soglia dei 30 anni non trova nessun produttore pronto a sostenerlo. Tutta la pellicola racconta la caparbietà del protagonista, che fa di tutto per trovare la sua strada, a discapito di amicizie e della sua stessa salute. Per il film, l'attore Andrew Garfield ha ricevuto il premio Oscar come migliore attore protagonista.

5. 8 Mile

Il film racconta l'ascesa al successo di un giovane rapper di Detroit, che diventerà Eminem. La canzone "Lose yourself" ha vinto il premio Oscar. Il rapper stesso è protagonista della pellicola. Uscito nel 2002, il film è una vera chicca per gli appassionati del genere.

6. Chicago

Film datato, diventato un cult, ma assolutamente imperdibile. Richard Gere, Catherine Zeta-Jones e Renée Zellweger sono fenomenali in questo musical che parla di due ballerine di nightclub, che per arrivare al successo sono disposte a fare di tutto. Tratto dall'omonimo musical di Broadway, il film ha avuto numerosi riconoscimenti.

7. Anima

Il frontman dei Radiohead, Tom Yorke, è il protagonista di questo musical, che si collega all'omonimo album. I brani del disco sono contenuti anche nel cortometraggio. Alla regia c'è Paul Thomas Anderson.

Quali sono i musical più famosi?

Non solo su Netflix: la lista dei musical che proprio dovresti vedere o rivedere è particolarmente lunga. Ecco quelli che non puoi perderti:

• Mary Poppins - Il Ritorno

• Mamma Mia! Ci Risiamo

• The Land Of Dreams

• La La Land

• Fame - Saranno Famosi

• Il flauto magico

• Jesus Christ Superstar

• West Side Story

• Moulin Rouge

• Il Pirata

• Romeo e Giulietta

• Step Up All In

• I Love Radio Rock

• Teen Spirit - A Un Passo Dal Sogno

• Butterfly Americana

• Il sogno dei miei vent'anni

Come ascoltare musica su Netflix?

Sei appassionato di musica e vuoi ascoltarla tramite Netflix? Si tratta di una nuova funzione di solo ascolto messa a disposizione dalla celebre piattaforma streaming. In questo modo, è possibile ascoltare musica su smartphone o tablet. Per farlo, devi avere aggiornata l'app di Netflix, poi scegliere il contenuto e selezionare la modalità schermo intero. A quel punto, sullo schermo in alto compare l'opzione "video off/video on".

Come scegliere cosa guardare su Netflix?

Se pensi di aver già guardato i film e le serie del momento e non sai più per cosa optare, perché non affidarti al caso?

O meglio, con la funzione “Riproduci qualcosa” puoi affidare la scelta all'algoritmo di Netflix, che sceglierà per te cosa vedere. Sarà davvero di tuo gusto?