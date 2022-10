“Club Topperia” è il nome del nuovo album di Myss Keta, l’artista diventata famosa anche per il fatto di nascondere il viso. Infatti, eccetto amici e conoscenti, nessuno ha mai visto il suo vero volto coperto da maschere e veli di paillettes.

Adesso l’ultima provocazione. Myss Keta ha fatto sapere ai fan che avrebbe svelato il suo viso senza maschera per lanciare il singolo “SCALDALOSA”, brano estratto dalla sua ultima raccolta nata grazie alla collaborazione con la regina del porno Malena.

In tantissimi hanno visto il suo video diventato virale su Tik Tok: cosa si nasconde dietro questa trovata? Lo vedremo subito insieme al testo completo di "SCANDALOSA.”



Myss Keta senza maschera nel video virale su TikTok: idea geniale per lanciare il nuovo singolo

Dopo "FINIMONDO", Myss Keta regala un nuovo pezzo a dir poco “scandaloso”, come è il titolo della canzone stessa. "Cerchi un nuovo scoop? / Tu lo vuoi io di più" canta la dive dal volto scoperto insieme a Malena. Qualche giorno fa aveva dichiarato ai suoi fan la necessità di svelare il suo vero viso, sempre nascosto da maschere, veli e coperture.

In moltissimi sono “caduti” nel tranello; nella speranza di vedere la Myss senza maschera hanno assistito alla diretta su Tik Tok che, invece, ha svelato tutt’altro. La rapper ha effettivamente tolto la maschera ma ve ne era un’altra al di sotto: quella di Miss Piggy dei Muppets.

Una “trollata” in piena regola, in pieno stile Myss Keta, la geniale e provocatoria cantante che fa ballare in discoteca e che ha incuriosito persino il New York Times.

Myss Keta e Malena: testo del brano "SCANDALOSA"

La nuova canzone di Myss Keta, per la prima volta insieme a Malena, è un omaggio alle icone pop degli anni ‘90, in primis Britney Spears. Una rivisitazione hot e dissacrante che fa pensare immediatamente a Lady Gaga e Lindsay Lohan. Ecco il testo completo della canzone , il titolo parla da sé "SCANDALOSA":

Il glamour non si ferma per nessuno

Anche per Dio il day-off è solo uno

Pettegolezzi, paparazzi

Usciremo tutti pazzi

Scandalosa è una sola

Cerchi gossip? Qui si vola

Scandalosa, ah ah

Prima pagina domani

Sul Corriere della Sera

Scandalosa, ah ah

Succede fra me e te

Ma non resta nel privè

Perché tu

Sei scandalosamente tu

Spregiudicatamente tu

Cerchi un nuovo scoop

Tu lo vuoi, io di più

Sono la vera scandalosa

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah

Scandalosa

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah

Scandalosa (scandalosa)

(Scanda-scanda-scandalosa)

Novella Duemila, disco cinquemila

Botox sulle labbra, segreti nella tomba

La Tomb-Rider dei cliché, silenzi in animalier

Niente foto, s'il vous plaît

Cerchi uno scandalo con me?

Scandalosa, ah ah

Prima pagina domani

Sul Corriere della Sera

Scandalosa, ah ah

Succede fra me e te

Ma non resta nel privè

Perché tu

Sei scandalosamente tu

Spregiudicatamente tu

Cerchi un nuovo scoop

Tu lo vuoi, io di più

Sono la vera scandalosa

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah

Scandalosa

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah

Scandalosa

Esta es muy loca esta noche, Johnny

Muy, muy, muy loca

Una noche italiana

Noche caliente

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah (ah ah)

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah (ah ah)

Scandalosa

Perché tu

Sei scandalosamente tu

Spregiudicatamente tu

Cerchi un nuovo scoop

Tu lo vuoi, io di più

Sono la vera scandalosa

Lo scandalo è negli occhi di chi guarda

E io ti sto guardando