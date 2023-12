Napoli milionaria, il significato della commedia e della frase Ha da passà 'a nuttata

Napoli milionaria è una commedia di Eduardo De Filippo, scritta nel 1945 con lo scopo di dimostrare come la guerra avesse cambiato anche il teatro. In tre atti, la storia si svolge nella Napoli ed è portatrice di un messaggio preciso. Vediamo il significato e analizziamo la celebre frase "Ha da passà 'a nuttata".

Napoli milionaria: il significato della celebre commedia di De Filippo

Eduardo De Filippo ha scritto Napoli milionaria nel 1954, ancor prima della Liberazione dell'Italia. La commedia in tre atti, che diventa per la prima volta un film nel 1950 con lo stesso drammaturgo come protagonista accanto a Totò, è ambientata nella città ai piedi del Vesuvio.

Tutto inizia nel 1942, quando a Napoli tutti cercano di sopravvivere al secondo anno di guerra. Tra tanti spicca la famiglia di Gennaro Jovine, tranviere disoccupato. L'uomo è sposato con Amalia e hanno tre figli: i maggiori Amedeo e Maria Rosaria e la piccola Rituccia. Madre e pargoli più grandi decidono di sopravvivere alla fame dando vita ad un traffico illecito di generi alimentari procurati con il mercato nero. La casa diventa un via vai di gente e Gennaro, pur non essendo d'accordo con questo spaccio e ricordando a tutti che rischiano il carcere, accetta la situazione.

La vita a Napoli cambia solo con lo sbarco degli alleati, ma di Gennaro si sono perse le tracce. E' scomparso dopo un bombardamento, ma la sua famiglia è comunque andata avanti. Amalia si fa corteggiare da un trafficante di nome Errico Settebellizze, Amedeo lavora con un ladro di automobili e Maria Rosaria si prostituisce ed è incinta di un militare americano. Un giorno Gennaro torna a bussare alla loro porta e racconta di essere stato fatto prigioniero. Tutti appaiono felici di rivederlo, ma nessuno vuole ascoltare le sue peripezie o sentir parlare di guerra.

Nel frattempo, la piccola Rituccia ha la febbre e le sue condizioni si fanno via via più gravi. Secondo il medico, l'unico modo per salvarle la vita è trovare una particolare medicina. A Napoli ce l'ha solo un uomo che Amalia ha trattato in malo modo quando ha bussato alla sua porta per elemosinare un po' di cibo per la famiglia. Nonostante tutto, l'uomo si dimostra generoso e cede il farmaco alla bambina. Intanto, Gennaro scopre tutti i guai che i famigliari hanno combinato durante la sua assenza. La guerra, però, gli ha insegnato che spesso bene e male sono uniti da un legame inestricabile.

Riescono a somministrare la medicina alla piccola Rituccia, ma solo se supererà la notte si potrà gioire della sua salvezza. Napoli milionaria termina con la celebre frase "Ha da passà ‘a nuttata", ossia: bisogna saper attendere per scoprire se la cose torneranno normali.

Napoli milionaria: come si scrive a da passa a nuttata?

Il significato di Napoli milionaria è chiaro: la speranza nei confronti del futuro non deve mai essere abbandonata. Anche quando la situazione appare drammatica, bisogna continuare ad essere ottimisti.

La celebre frase Ha da passà 'a nuttata, che in dialetto viene spesso scritta Adda passà 'a nuttata, indica proprio questo: attendere il domani, un domani che, in un modo o nell'altro, arriverà e non potrà essere più buio del passato. Al tempo di Eduardo De Filippo si era appena usciti dalla guerra e la speranza in un futuro migliore era molto forte.

Come finisce Napoli milionaria?

Napoli milionaria di Eduardo De Filippo finisce con Giovanni e Amalia che si interrogano sulle condizioni di salute di Rituccia. Lei lo guarda impaurita e pensierosa, mentre lui, con tono da saggio, esclama: "S'ha da aspettà, Ama'. Ha da passà 'a nuttata".

Dove si può vedere Napoli milionaria?

Napoli milionaria, in una nuova versione per la televisione, va in onda lunedì 18 dicembre su Rai1 alle ore 21:25. Con protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, vede la regia di Luca Miniero ed è visibile anche in streaming su RaiPlay.