L'imperdibile programmazione tv Rai e Mediaset in vista di Natale e Capodanno

Natale e Capodanno si avvicinano e non c'è niente di meglio di aspettare le festività con la programmazione offerta in televisione.

Dai grandi classici alle novità: ecco le trasmissioni in onda tanto attese che terranno compagnia.

I palinsesti Rai di Natale: svelata la programmazione

Dopo aver svelato il film di Natale con cast e trama imperdibili su Prime Video, non resta che rivelare l'atteso palinsesto Rai previsto per la vigilia e per il giorno di Natale.

Il 24 dicembre, Rai 1 punta sui cartoni animati per far felici i più piccini, mandando in onda Remì, per poi puntare su Alberto Angela alla scoperta di Parigi per il giorno di Natale.

La programmazione giornaliera di Natale prevede invece il Concerto di Natale nella Basilica Superiore di San Francesco D'Assisi, per poi ritornare nel mondo dei cartoni il 26 dicembre, trasmettendo la sera la Sirenetta.

Rai 2 punta invece sui film a tema natalizio, mandando in onda Natale a Roma la sera della vigilia e il cartone Crudelia il 25 dicembre, mentre punta sull'one man show Da Natale a Santo Stefano condotto da Stefano de Martino per il 26 dicembre.

Conferma invece il legame con il Circo di Montecarlo Rai3, mandando in onda la magica serata nella notte della vigilia.

Scopriamo invece la risposta della concorrenza Mediaset.

Mediaset e l'attesa programmazione natalizia

Alla programmazione di Rai risponde Mediaset che, della vigilia, manda in onda il concerto Buon Natale anche a te di Elisa, mentre la sera del 25 trasmetterà il Concerto di Natale al Vaticano condotto da Federica Panicucci.

Una commedia romantica è invece l'opzione scelta da Rete 4 per la vigilia, ovvero Un amore tutto suo, mentre il 25 verrà trasmesso Hachiko-Il tuo migliore amico, per far felici grandi e piccini.

Italia 1 non manca invece l'appuntamento con i film di Natale più visti di sempre: la vigilia andrà in onda il classico Una poltrona per due, mentre la sera di Natale verrà trasmesso Miracolo nella 34esima strada.

Non resta che scoprire la programmazione del capodanno: ecco tutti i dettagli.

La programmazione tv di Capodanno in Rai e Mediaset

Dopo aver scoperto i programmi in onda a Natale, non resta che svelare cosa andrà in onda a Capodanno.

La Rai punta tutto sul concerto condotto da Amadeus, L'anno che verra, che questa volta avrà luogo a Crotone, in Calabria, per celebrare l'arrivo del 2024.

Grande concorrenza giunge invece dai vertici Mediaset: Canale 5 conferma l'appuntamento con Federica Panicucci e il suo tradizionale Concerto in Musica.

