Uno dei volti più noti sul piccolo schermo, Nathalie Guetta è un’attrice e circense italo-francese. Da come avrete capito dal cognome è anche la sorella di uno dei DJ più famosi al mondo.

Scopriamo allora chi è Nathalie Guetta e qualche curiosità sulla sua vita.

Chi è Nathalie Guetta: debutto e carriera

Nathalie Guetta nasce il 9 settembre 1958 a Parigi e a soli 16 anni decide di lasciare la sua città natale per seguire dei corsi circensi in giro per la Francia, il Lussemburgo, l’Olanda e il Belgio. Compiuti 22 anni prova a fare il passo più lungo della gamba e si trasferisce a Napoli, città d’origine del nonno, dove tiene corsi di clownistica e contemporaneamente realizza spettacoli con burattini.

L’attrice italo-francese deve la sua notorietà al giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo, dopo essersi esibita nell’arte circense in molte puntate come ospite del Maurizio Costanzo Show.

Grazie alle frequenti ospitate nella trasmissione di Costanzo, è stata contattata prima da Federico Fellini che le offrì una piccola parte in Interviste (1987).

Guetta ha lavorato anche con registi come Enrico Oldoini, Cristina Comencini e Pupi Avanti.

L’attrice italo-francese ha ottenuto ampi consensi dal pubblico e dalla critica a partire dal 2000. Nello stesso anno prende parte alla serie tv Don Matteo, dove fino ad oggi continua a interpretare il ruolo di Natalina Diotallevi, uno dei personaggi più amati dal pubblico della serie.

La vita privata di Nathalie Guetta

Figlia del sociologo Pierre Guetta e della gallerista d’arte tribale Francine Bourla, l’attrice italo-francese fa parte di una famiglia che vanta molti talenti.

Infatti, anche il fratello e il fratellastro sono molto famosi: Il fratello Bernard Guetta, è un giornalista ed europarlamentare del gruppo Renew Europe dal 2019; il fratellastro invece è David Guetta, DJ di fama mondiale nato dall’unione tra il padre e la sua seconda moglie.

Parlando di David Guetta, Nathalie durante un’intervista ha raccontato:

“Gli facevo quasi da zia, eravamo molto legati, poi, quando avevo circa 25 anni, lui spiccò il volo. Lui, a differenza mia, è una persona piena di ottimismo, ha il dono della felicità”.

Nel 2007 conosce a Cuba un giovane più giovane di lei, Yudiel Sanchez, che sposa e rimane insieme fino al 2020. Attualmente, l’attrice italo-francese dovrebbe essere single e non si conoscono presunti flirt in corso.

Chi è la sorella gemella di Nathalie Guetta?

Nathalie è riservata nei riguardi della sua vita privata; infatti se non fosse per la notorietà del fratello e del fratellastro, non si saprebbe molto di più sulla sua famiglia.

Di recente, l’attrice ha rivelato al pubblico durante una puntata di Oggi è un altro giorno che ha una sorella gemella di nome Catherine e che non ne aveva mai parlato fino ad ora perché «Catherine lavora in un ufficio e tutti sono ossessionati da David e Bernard». L’intervista è terminata parlando dei nipoti:

«Devo ringraziare con la faccia a terra i miei fratelli che mi hanno regalato i nipoti, perché io sono rimasta a piedi a livello di bambini. Quindi ho i nipoti. Sono una zia meravigliosa»

Che fine ha fatto Nathalie Guetta?

Dopo aver trascorso un lungo periodo a Napoli, Nathalie Guetta ha deciso di tornare a Parigi in seguito a un esaurimento nervoso.