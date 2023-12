Il gruppo salentino sbarca a Sanremo 2024: ecco chi sono i Negramaro

Tra i cantanti in gara al Festival della Canzone italiana ci sono anche i Negramaro. Ecco tutte le curiosità sulla band, dal successo con la canzone "Mentre tutto scorre" fino alla crisi e all'ictus di Lele Spedicato.

Amadeus ha annunciato i nomi dei Big della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che a sorpresa sono in totale 27 (il numero più alto finora raggiunto in oltre settant'anni di kermesse). A questi si aggiungeranno poi i 3 vincitori di Sanremo Giovani.

Tra la rosa annunciata dal direttore artistico spunta il nome di una delle band più famose d'Italia: i Negramaro, guidati dal frontman Giuliano Sangiorgi.

Chi sono i Negramaro, carriera e formazione del gruppo

Il gruppo è stato fondato a Copertino dal chitarrista Lele Spedicato insieme a Giuliano Sangiorgi ed Ermanno Carlà, bassista. Allora, era il 1999, il gruppo non aveva che tre componenti.

La band pop rock salentina trova successivamente nuovi componenti: Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori) e Andrea De Rocco. Il successo arriva nel 2004, affermandosi nello scenario musicale italiano.

Il salto di qualità arriva con la partecipazione a Sanremo Giovani, nel 2005. È in quell'occasione che i Negramaro presentano Mentre tutto scorre, un brano che ben presto si rivelerà amatissimo dal pubblico (nonostante l'eliminazione anticipata dalla gara sanremese).

Tra i grandi successi del gruppo sono indimenticabili brani come Solo 3 minuti, Nuvole e lenzuola, Parlami d’amore, oltre a Meraviglioso, brano di Modugno reinterpretato dalla band.

Nel 2018 con la tournée estiva Amore Che Torni Stadi Tour, i Negramaro hanno stabilito un grande record per la musica italiana: sono infatti l’unica band italiana ad aver realizzato 6 date negli stadi in un unico tour.

Le difficoltà affrontate dal gruppo

La band italiana non ha vissuto solo momenti di successo e dischi di platino. Al contrario, si è trovata spesso in situazioni difficili da superare.

Il cantante del gruppo, Giuliano Sangiorgi, ha infatti dovuto sottoporsi nel 2011 a un rischioso intervento alle corde vocali, che ha portato poi la band a eliminare le altre date del tour, per la necessità di riabilitazione del frontman.

Nel 2017 improvvisamente la band si scioglie, forse a causa di incomprensioni e piccoli litigi. La situazione si risolve comunque nello stesso anno, quando la band si riforma e viene pubblicato un nuovo album.

La situazione più critica vissuta dalla band salentina, però, è stata sicuramente nel 2018, quando il chitarrista Lele Spedicato ha avuto un ictus. Ora fortunatamente il chitarrista sta bene e dopo una lunga e lenta ripresa è tornato a suonare con il resto del gruppo, dando vita a successi amatissimi dal pubblico italiano.

La partecipazione a Sanremo 2024

I Negramaro tornano sul palco dell'Ariston dopo 19 anni. La band, infatti, si è esibita sul palco dell'Ariston solo nel 2005, partecipando a Sanremo Giovani. Da quel momento non sono mai più tornati in gara.

Quella del 2005, però, non è stata l'unica volta in cui il gruppo ha calcato il palco del Festival della Canzone italiana. Nel 2018 sono stati ospiti del primo Sanremo targato Claudio Baglioni.

Anche Amadeus, nel 2021, li ha voluti come ospiti all'Ariston per aprire la terza serata della 71esima edizione del Festival (il secondo condotto dal celebre presentatore Rai). Per l'occasione i Negramaro si sono esibiti sulle note di 4/3/1943 di Lucio Dalla e Meraviglioso di Domenico Modugno.