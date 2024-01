Chi è Nek: quello che c'è da sapere sul cantante emiliano dallo sguardo irresistibile

Nek, all'anagrafe Filippo Neviani, è sicuramente uno degli artisti al vertice delle classifiche musicali italiane. Ha avuto una carriera sia da solista che in compagnia di colleghi che nel corso del tempo sono diventati suoi cari amici, come Max Pezzali e Francesco Renga.

Insomma, si tratta di un bravissimo cantante dagli occhi di ghiaccio che, negli anni, ha fatto innamorare moltissime persone della sua voce e dei suoi testi. Ma andiamo a conoscerlo meglio!

Chi è Nek, il cantante sex symbol che ha scritto la storia di una generazione

Coloro che hanno vissuto gli anni Novanta, sicuramente conoscono Nek. Infatti, molte persone, da piccole, avevano una vera e propria cotta per il cantante, considerato un sex symbol italiano.

Ma chi è Nek? All’anagrafe si chiama Filippo Neviani ed è uno dei cantanti più amati della musica italiana. Questo è tutto dovuto alla sua bravura nel cantare e ai suoi testi davvero magici, come “Lascia che io sia”, colonna sonora di molte storie d’amore degli anni Novanta.

Filippo Neviani nasce a Sassuolo il 6 gennaio del 1972 e, fin da bambino, è appassionato del mondo della musica. Infatti, anche a scuola musica e inglese sono le sue materie preferite.

Tuttavia, per il resto del percorso scolastico, Filippo si è sempre definito il “classico studente svogliato”, sicuramente nella media, ma non eccelleva in nulla e non aveva intenzione di impegnarsi per farlo.

Dopo la scuola, Nek va a lavorare con il padre nei campi, intorno a Modena. Tuttavia, Filippo sente presto che quella vita gli sta stretta e vuole fare qualcosa per cambiare la situazione. Da qui intraprende la strada per la quale tutti noi lo conosciamo: quella della musica.

La carriera musicale di Nek: come ha raggiunto il successo?

Appassionato di musica fin da bambino, Nek fa di Sting la sua ispirazione nel panorama musicale, specie per quanto riguarda lo stile.

Dunque, Filippo inizia la sua carriera con delle cover band, fino a passare alla scrittura vera e propria dei suoi brandi. Ebbene, tutto questo percorso lo porterà a vendere più di 10 milioni di dischi.

Alcuni dei successi più importanti sono stati "In te", "Laura non c'è", "Se una regola c'è" e "Almeno stavolta".

Nek: vita privata, moglie e figli

Ora abbiamo ripercorso la carriera di Nek, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ebbene, Nek è una persona molto riservata che non ama far conoscere agli altri i dettagli della sua vita.

Tuttavia, ciò che sappiamo è che è sposato con Patrizia Vacondio dal 2006, ma il loro amore è iniziato ben 11 anni prima. Insomma, una storia che dura da tutta una vita.

Nek e Patrizia si sono conosciuti a Sassuolo, città natale del cantante, e fra loro è stato amore a prima vista. La coppia ha anche 2 figlie: Martina, che è nata da una precedente relazione di Patrizia Vacondio, e Beatrice, figlia di Nek, per cui ha scritto più di 50 canzoni.

Nek e Francesco Renga a Sanremo

La storia di Francesco Renga e Nek è fortemente intrecciata al Festival di Sanremo. Nella 74° edizione, però, i due faranno qualcosa di diverso, cioè gareggiare insieme.

Inoltre, i due sono reduci da un tour insieme che li ha portati a riempire le arene di diverse città italiane. La canzone che porteranno al Festival della canzone italiana è "Pazzo di te". Non ci resta che attendere l'inizio di Sanremo per ascoltarla!

