Chi è Nemo, il cantante che rappresenta la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2024? Insieme alla nostra rappresentante italiana è uno dei favoriti alla vittoria e ha fatto molto parlare la scelta del brano che porta in gara, The Code, che affronta il tema di identità di genere.

Scopriamo chi è il cantante svizzero e cosa lo rende così interessante.

Chi è Nemo, il concorrente svizzero all’Eurovision

Nemo Mettler, anche conosciuto solo come Nemo, nasce nel 1999 a Bienne nel Cantone di Berna e si trasferisce successivamente a Berlino, dove fa il suo ingresso nel mondo della musica imparando a suonare diversi strumenti: il violino, il pianoforte e la batteria.

La maggior parte delle sue canzoni sono in tedesco svizzero e comincia la sua carriera musicale producendo da sé i propri brani. Debutta nel 2015 con l’EP Clownfish, ma raggiunge la popolarità nel suo paese solo due anni dopo con il singolo Du.

Da questo momento in poi ottiene sempre più premi e riconoscimenti fino ad arrivare al 2018, quando vince quattro Swiss Music Awards per il miglior brano svizzero, miglior artista svizzero, miglior performance live e migliore artista maschile.

Si è anche esibito anche nella seconda edizione della versione svizzera di Il Cantante Mascherato, dove si è classificato al 4° posto. Insomma si tratta di un cantante che sa il fatto suo.

The Code, cosa canta Nemo all’Eurovision

Battendo altri 471 candidati, Nemo è stato selezionato come rappresentante della Svizzera all’Eurovision Song Contest 2024 e a la sua popolarità lo rende uno dei favoriti al Contest, insieme alla nostra Angelina Mango.

La musica è sempre stata un modo per esprime sé stesso e anche il brano che porta in gara racconta la parte più intima del cantante.

“Sono andato all’inferno e ritorno, per ritrovarmi sulla buona strada, ho infranto il codice” sono alcuni versi della canzone; infatti, Nemo ha spiegato in un post di Instagram che la canzone affronta un tema a lui molto caro: l’identità di genere, in particolare l’identità non-binary in cui si identifica il cantante stesso.

nemo infatti è il primo artista apertamente non-binary a partecipare all’evento, insieme alla cantautrice irlandese in gara Bambie Thug, e quindi potrebbe anche essere il primo a ottenere la vittoria.