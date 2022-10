Dopo il successo di Dahmer, seguito da the Witcher, è approdato sulla piattaforma Netflix un nuovo fantasy unico nel suo genere, che plana direttamente primo in classifica tra i contenuti visti dagli utenti. Girato da Paul Freig, andiamo a scoprire qual è il film in cima alla top 10.

Come tutti ben sappiamo, Netflix rappresenta la piattaforma streaming più importante del mercato. Per tale ragione, serie tv, film, nuove uscite, sono sempre in competizione, per aggiudicarsi il primo posto tra i contenuti più visti.

Durante lo scorso mese, Jeffrey Dahmer ha raggiunto dei record sensazionali, e dopo di questa The Watcher, diventata serie tv più guardata su Netflix. È facile quindi perdere il podio, considerando centinaia di nuove uscite, ma soprattutto tenendo in considerazione la varietà degli spettatori.

Inaspettatamente, la nostra classifica è stata rivoltata da un nuovo ingresso, che ha conquistato gli utenti del servizio streaming.

Netflix top 10, chi sta sul podio

Si tratta de L’accademia del bene e del male, pellicola appartenente al genere fantasy, girata da Paul Freig. Il film è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto su Netflix in un solo giorno dal rilascio sulla piattaforma.

Basato su un romanzo scritto da Soman Chainani, nel cast abbiamo attori come Charlie Theron e Kerry Washington. La storia si basa sulle vicende di due migliori amiche Agatha e Sophie. Le ragazze vengono catturate, per essere condotte alla Scuola del Bene e del Male, un’accademia magica, costruita per educare futuri eroi e malvagi delle storie.

La scuola viene fondata da due fratelli gemelli, per mantenere l’equilibrio tra bene e male, ma il rapporto tra i due precipita, a causa della sete di potere di uno dei due.

La storia si dirama tra battaglie, intrighi, creature fantastiche, noi non possiamo dirvi di più, sta a voi vederla.

Il film infatti rappresenta un fantasy unico nel suo genere, come testimoniato dalle parole del regista.

Paul Freig, le parole del regista sul film

Freig parla chiaro durante un’intervista in merito alla nuova uscita, sostenendo che il suo film è stato volutamente concepito come un’opera anti-Disney. Il regista si schiera contro i film che vogliono dare una morale usando troppe parole, e preferisce che il film parli da sé, tramite la storia. Egli ha deciso di girare una pellicola che non assecondasse i gusti dei bambini, ma cercasse di adattarsi anche ad un pubblico più adulto. Per questo motivo Netflix ha insistito per dare al film anche un piglio più dark.

Il fantasy ha riscosso un grande successo anche tra i giornali più importanti, tanto che l’Empire l’ha definito uno dei migliori film in uscita del 2022.

E voi? Non siete curiosi di scoprire cosa si cela dietro le mura dell’Accademia, immaginiamo di sì.

Vi auguriamo allora una buona visione, mettetevi comodi e preparatevi a stare col fiato sospeso!