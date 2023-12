Netflix si arricchisce, ecco 4 nuovi film da vedere a gennaio

•

La società della neve. Film in uscita il prossimo 4 gennaio 2024. La trama si concentra su una squadra di rugby che a bordo su un aereo dall'Uruguay diretto in Cile, nel 1972 cade e si schianta su un ghiacciaio delle Ande. A questo tragico incidente sopravvivono soltanto 29 su 45 passeggeri. I superstiti dovranno cercare di sopravvivere in un ambiente ostile in cui la temperatura è al di sotto dello zero e dovranno ricorrere a misure drastiche per restare in vita. Diretto da Juan Antonio Bayona, è un film biografico